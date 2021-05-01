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美加補習學校暑期班在線課程招生 5/8前註冊獲優惠45%折扣

紐約訊
為獎勵優秀學生，美加補校按照歷年傳統舉辦「優秀學生獎學金選班競賽」。
為獎勵優秀學生，美加補校按照歷年傳統舉辦「優秀學生獎學金選班競賽」。

在法拉盛地區規模和口碑均首屈一指的美加補習學校，去年疫情以來，停課但不停學，實施雲端在線教學，學子們認真學習，成果卓越，不負學校和家長的期望。該校2021暑期課程繼續延用線上教學，上課日期6/29-8/10(30個上課日)，5/8前報名享45折優惠。

暑期班在線視頻的教學內容包括2021新SAT I特攻班，2021最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）和資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程。

最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其著重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

SHSAT特殊高中講解專攻班於周日上課，上課日期9/12-10/17，上午講解下午模擬測試，共6次考試6次講解，電腦分析、名師講評，主攻名校。

資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能。適合4、5、6、7年級學生。

SAT寫作 (Essay)、英文文法應用、適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

美加補習學校學生每年成績都十分優秀，2020年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約高中優異學生錄取率超過80%。該校為大紐約地區具規模、輔導制度完善的補習學府，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態，以補充教材配合最新考試趨勢，奠定學生良好基礎，並加強學生較弱科目，多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

桃李滿天下的美加補習班擁有20多年辦學經驗，曾獲紐約時報(New York Times)特別報導專文介紹，其歷年參加紐約特殊高中考試，獲Stuyvesant H.及Bronx S.、Brooklyn T.等3大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886，718-359-3952 (周二四六上午9時至下午5時)，詳情及報名請上網：www.mega-academy.com。

紐約時報 SAT 特殊高中

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