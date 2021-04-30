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春天及時雨：會計職訓班5月9日開課

紐約訊
掃描QR Code，輕鬆了解QuickBook-123網課詳情。
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自從2020年12月QuickBook-123推出網上會計職訓班以來，受到了廣泛的好評和歡迎。隨著美國疫苗普及、疫情好轉，企業學校紛紛重開，各類招工機會也越來越多。目前，最要緊的是學習充電，為即將重返職場做好準備工作，為此，QuickBook-123將於5月9日(周日)17:30再開一個新班，以滿足廣大求職者的需要。

據培訓老師William註冊會計師介紹，3個月的網上職業培訓包括四大部分：1.會計基礎原理；2.會計實務經驗；3.電腦會計操作；4.會計證書考證。QuickBook-123 將安排學員去考取著名的、全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為學員免費介紹會計工作。

該會計職訓班課程的主要內容有：

1.公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹；

2.電腦財會系統 QuickBooks 的建立與手做會計的區別；

3.現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作；

4.客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳的實務操作；

5.供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作；

6.勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算；

7.企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算；

8.公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹；

9.QuickBooks網上版、Enterprise版等高級功能實操；

10.中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用；

11.QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試。

有人問：英語、會計零基礎的新移民可以來學嗎？答案是肯定的，因為該會計職訓班採用中英雙語教學，報名後12個月內可以無限制重複學習，包學包會。QuickBook-123 還提供無限制免費諮詢及免費工作介紹。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad甚至手機在Zoom上課，每堂課4小時，每周5天，即周日二三四六的17:30-21:30（美東時間）。有興趣者可以先試聽，後報名。

QuickBook-123的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。聯繫諮詢William 老師；微信: williamqb；手機: 626-353-6597（可留短信）。

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