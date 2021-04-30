太子牌38周年：買即溶茶 送花旗參

太子牌38周年慶推出買就送大優惠，歡迎僑胞多加選購。

美國 太子牌今年滿38歲。為了分享38周年的喜悅以及感謝太子牌粉絲們的支持，現正推出買就送大優惠，「凡購買兩盒太子牌野山花旗參即溶茶，即送4安士原枝威州花旗參一包」。不只歡慶周年，更助大家在這關鍵時刻打好底子，增強免疫對抗病毒。

38年前，出生於廣東省汕頭市的楊應瑞先生，憑藉著對健康飲食及推廣中醫藥理的熱忱，毅然決然地投入所有積蓄，在三藩市創立了美國太子行，專營品質最好又最地道的太子牌威州花旗參。公司有威州花旗參農會 (GBW) 的官方認證，100%於威斯康辛州種植；通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準；生產包裝等過程亦完全符合cGMP規範。高質量、高有效成分以及絕不妥協、堅持做到最好的理念，建立了口碑並得到客人的信賴，使太子牌成為花旗參品牌家喻戶曉的全美銷量冠軍。

38年來，美國太子行總裁楊應瑞堅持在經商同時不忘行善。秉持著奉獻與回饋的信念，他成立了慈親基金會，並與天津和平之君兒童福利院合作，為那些被遺棄的殘疾孩童提供一個充滿愛與溫暖的家。根據他們的需要，提供醫療幫助及康復培訓，使得這些殘疾孩童有朝一日能夠照顧自己。

在美國，太子行也不遺餘力，每年向慈善組織捐贈價值逾100萬元的食品及捐款。疫情期間，與Sandhill Property Foundation攜手合作，捐贈200萬個口罩給有需要的機構及人士。更透過中藥聯商會贈送珍貴的漢方防疫 湯劑給第一線醫護及長者照護中心，為防疫和社會公益盡心力。

太子牌野山花旗參即溶茶、原枝威州花旗參現於各大華人超市 、雜貨店、參茸藥店均可購買。如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com購買，享免運直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件或電話與美國太子行聯繫：[email protected]，(800) 732-2328。