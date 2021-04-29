長島市新型豪華公寓Star Tower公開銷售

STAR TOWER樓高26層、182個單元，為投資自住好選擇。

長島市 樓高26層的新型豪華公寓樓Star Tower，現正對外公開銷售中。Star Tower提供了優質豐富的高雅設施，優越的地理位置實現了真正的豪華公寓生活。壯麗的曼哈頓天際線景觀、便捷的交通位置、符合 15 年 421-A 減稅計劃，每月稅金加管理費僅$470起，絕對是自住或投資 好選擇。

Star Tower LIC於2019年完工，可以馬上過戶入住。開發商為專門從事紐約 地區的奢華住宅開發的Eastern Star Development。公寓管理團隊有多年紐約房地產開發經驗，並密切監視設計質量，嚴選建築材料，提供最好的豪華住宅開發項目。建築設計由屢獲殊榮、全方位服務的建築公司JLS Designs主導。JLS Designs為專門研究定制的單戶住宅，並在大紐約地區擁有曼哈頓豪華公寓、多戶家庭式建築、企業空間、零售店家和餐館等設計項目。室內空間設計則是來自不同的國際背景，熱衷於創造舒適休閒的室內空間的紐約設計師團隊Design Determination，以豐厚的文化底蘊、創造力和豐富的專業知識讓空間設計作品更具吸引力、刺激性和功能性。

Star Tower LIC不僅有通往中城的便捷交通，還可以享受曼哈頓美景，建築物的立面採透明的落地窗。除了窗戶之間的薄框和沿著地板的極簡面板外，其外牆都是未經裝飾的。唯一要點綴的是微妙的深色玻璃網格，將其拐角處的曲線柔美化。Star Tower LIC的透亮、整潔的棱柱形幕牆是當地最好的，其內部設計空曠感可是整個城市同類中最好的。

Star Tower LIC的代理經紀團隊MeiMei Wei Feast Realty Team說，Hunter Points將會變成Rich Asian Town。他們的統計顯示，長島市的Hunter Point買家幾乎都是年輕有為的亞裔精英，不是金融的就是碼農，非常看好Hunter Point這個充滿青春活力的新生小區。投資者抓住這年輕一代，肯定掙錢。另外，免稅的樓盤在長島市不可能再有的。Star Tower LIC五星級配套設施康鬥大樓的性價比成了這個小區最好的投資項目，有15年的免稅，11-12呎高天花板，朝東南的落地窗，陽光充足，讓人感覺外景和室內成一體，更顯寬敞，在家辦公心情更舒暢。月稅才$8起，管理費僅$470元起，讓Star Tower不論是投資或自住都深具升值的潛力。Star Tower L IC在這疫情期間賣得很好，現在是投資房產的好時機，錯過了就不會再有。

Star Tower地址：27-17 42nd Rd., Long Island City NY 11101；網站：startowerlic.com；看房專線：646-392-3333。