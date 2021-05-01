我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021 Benz 奔馳GLA 250車上市 5座SUV 豪華實用品質完美平衡

紐約訊
大屏全液晶數碼儀錶板，雙筒儀錶讀數清晰、皮質方向盤觸感舒適細膩。
大屏全液晶數碼儀錶板，雙筒儀錶讀數清晰、皮質方向盤觸感舒適細膩。

當人們一提到豪華車，相信不少人會不由自主的想到奔馳(Benz)汽車品牌。奔馳品牌歷史悠久，更是許多人心目中的豪華座駕汽車的代表。如今奔馳旗下的車型也越來越多，消費者的選擇空間也隨之變得廣泛，如GLA、GLB、GLC、GLE、GLS等一系列的暢銷車型，更是奔馳引以為耀的星級產品，尤其是在這些佼佼者之中表現極巔峰的GLA。GL表示SUV（多功能運動型汽車），A代表其品牌定位。GLA是集於A級平臺所研發的一款緊湊型城市5座SUV(多功能運動型汽車)。這款車的特點在於距地間隙比較高，且比一般的SUV通過性強。

現各大車商都在不斷推出新產品，隨著消費者品味的不斷提高，奔馳車廠也積極推進旗下車型的更新，2021款奔馳GLA 250已經上市，改款後的它能否再度成為爆款呢？

●外觀

從外觀看，車身長寬高分別為173.6英吋、79.5英吋及63.5英吋，軸距則為107.4英吋，配備19英吋AMG五輻鋁合金輪圈。前臉採用了奔馳最新的家族化設計範式，鑚石切割花紋的進氣格柵輪廓像刀鋒一樣犀利，網狀裝飾圍繞正中央的奔馳標緻。並在車標兩側各配一條橫向銀黑色飾條。前燈組為多邊型造型設計，上下分離的日光燈帶透著一股帥氣，營造出不同的運動氣息。全新的樣式分割顯得整個車前臉時尚酷炫、博人眼球，更加符合年輕消費群的審美。全新的GLA 250在車身側面部分保持了簡潔圓潤的造型，流暢型線條搭配無框車門，氣質依舊高貴。尾部設計圓潤，層次感分明，與兩側的大燈組前後呼應的尾燈也是採用了分體式的設計，更顯俏皮，上窄下寬的造型增加了底盤的視覺穩定感。

●內飾

GLA 250採用了與同平臺的全新A級相似的內飾設計，為奔馳家族最新的設計語言。座艙內的整體格調為黑色且科技感十足，中控部分使用了雙10.25英吋大屏的全液晶數碼儀錶板，雙筒的儀錶讀數清晰、資訊顯示豐富，最新款平底式多功能皮質方向盤觸感舒適細膩。

不僅如此，中控台和車門裡側的做工別有質感，加入了和GLB相同的越野風格元素，大面積採用皮質包裹，手感極棒。此款車型的座椅設計為其獨有的Artico人造皮革混合Dinamica超細纖維包裹的運動型座椅(Sports Seats)，搭配64色的氛圍燈、分段式全景天窗等一系列讓人眼花繚亂的高級配置，極大提升了GLA 250內飾的整體豪華儀式感。

自動恒溫空調系統、自動緊急刹車、主動式泊車輔助、帶有倒車影像的泊車套裝組、後排安全帶警示燈、車廂檢測系統、胎壓監測系統以及最新款雙屏聯動人機交互系統（可支援Apple Car Play, Android Auto,及帶有即時交通資訊的導航系統）等的智慧化配置讓人沉醉其中而不能自拔。除此之外，這款車特別配備了盲點偵測系統，可作為乘客下車時的警示燈來使用。

空間表現也比以往來得更優秀，除了後排腿部空間比起上一代提升4.48英吋之外，尾箱容積也拓展至如今的435升，使得整體後排空間更加寬敞，乘坐者的體驗也要舒適得多。

●動力

動力方面很給力，搭載的是2.0T渦輪增壓四缸發動機，輸出功率高達224馬力，巔峰扭矩可達達到了350牛米，全系標配8速雙離合變速箱，平均油耗最低為6.5I，部分車型配備了四驅系統。不論是在市區中，這種走走停停的起步加速，還是在環路駕駛時的中域的再加速能力，這款2.0T發動機的動力表現非常充沛和油耗量低，與其它同級別SUV相比都有著明顯的優勢。

●結論

2021款GLA 250是一款能將豪華、實用以及品質相融合且達到完美平衡的車型。豪華是指它的外觀設計以及內飾用料極其考究、設計感佳。實用性是因為它是一台城市型SUV，深受年輕消費者的喜愛，加上其動力表現亮眼的2.0T引擎，無論是油耗還是動能性上都有一個非常大的提高。由此可見，它將會在汽車市埸上保持一貫奪目耀眼的表現。

分段式全景天窗的高級配置，提升豪華感。
分段式全景天窗的高級配置，提升豪華感。
奔馳品牌是許多人心目中豪華座駕汽車的代表。
奔馳品牌是許多人心目中豪華座駕汽車的代表。
2021 GLA 250全新的樣式時尚酷炫、博人眼球。
2021 GLA 250全新的樣式時尚酷炫、博人眼球。
除了智能語音助手外，Apple CarPlay™和Android Auto也是標...
除了智能語音助手外，Apple CarPlay™和Android Auto也是標準配置。
後排腿部空間比起上一代提升4.48英吋，尾箱容積也拓展，讓乘坐者舒適得多。
後排腿部空間比起上一代提升4.48英吋，尾箱容積也拓展，讓乘坐者舒適得多。

汽車 檢測 Android

上一則

房地產租約迷失 紮實的法律基礎影響合約條款

下一則

開一家網美珍珠奶茶店 絕非夢想 HOJA FOOD物料配送到店 提供一條龍服務

延伸閱讀

特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%
最新品牌科技導入 熱賣小車Volkswagen Polo小改款登場

最新品牌科技導入 熱賣小車Volkswagen Polo小改款登場
KIA全新豪華休旅Carnival 整合SUV運動化外型霸氣登場

KIA全新豪華休旅Carnival 整合SUV運動化外型霸氣登場
Toyota SUV Rav4運動型多用途車全美最暢銷 燃油與電油混合版供選擇

Toyota SUV Rav4運動型多用途車全美最暢銷 燃油與電油混合版供選擇
Toyota純電專屬SUV概念車bZ4X Concept全球首發

Toyota純電專屬SUV概念車bZ4X Concept全球首發

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據