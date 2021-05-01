2021 Benz 奔馳GLA 250車上市 5座SUV 豪華實用品質完美平衡

大屏全液晶數碼儀錶板，雙筒儀錶讀數清晰、皮質方向盤觸感舒適細膩。

當人們一提到豪華車，相信不少人會不由自主的想到奔馳(Benz)汽車 品牌。奔馳品牌歷史悠久，更是許多人心目中的豪華座駕汽車的代表。如今奔馳旗下的車型也越來越多，消費者的選擇空間也隨之變得廣泛，如GLA、GLB、GLC、GLE、GLS等一系列的暢銷車型，更是奔馳引以為耀的星級產品，尤其是在這些佼佼者之中表現極巔峰的GLA。GL表示SUV（多功能運動型汽車），A代表其品牌定位。GLA是集於A級平臺所研發的一款緊湊型城市5座SUV(多功能運動型汽車)。這款車的特點在於距地間隙比較高，且比一般的SUV通過性強。

現各大車商都在不斷推出新產品，隨著消費者品味的不斷提高，奔馳車廠也積極推進旗下車型的更新，2021款奔馳GLA 250已經上市，改款後的它能否再度成為爆款呢？

●外觀

從外觀看，車身長寬高分別為173.6英吋、79.5英吋及63.5英吋，軸距則為107.4英吋，配備19英吋AMG五輻鋁合金輪圈。前臉採用了奔馳最新的家族化設計範式，鑚石切割花紋的進氣格柵輪廓像刀鋒一樣犀利，網狀裝飾圍繞正中央的奔馳標緻。並在車標兩側各配一條橫向銀黑色飾條。前燈組為多邊型造型設計，上下分離的日光燈帶透著一股帥氣，營造出不同的運動氣息。全新的樣式分割顯得整個車前臉時尚酷炫、博人眼球，更加符合年輕消費群的審美。全新的GLA 250在車身側面部分保持了簡潔圓潤的造型，流暢型線條搭配無框車門，氣質依舊高貴。尾部設計圓潤，層次感分明，與兩側的大燈組前後呼應的尾燈也是採用了分體式的設計，更顯俏皮，上窄下寬的造型增加了底盤的視覺穩定感。

●內飾

GLA 250採用了與同平臺的全新A級相似的內飾設計，為奔馳家族最新的設計語言。座艙內的整體格調為黑色且科技感十足，中控部分使用了雙10.25英吋大屏的全液晶數碼儀錶板，雙筒的儀錶讀數清晰、資訊顯示豐富，最新款平底式多功能皮質方向盤觸感舒適細膩。

不僅如此，中控台和車門裡側的做工別有質感，加入了和GLB相同的越野風格元素，大面積採用皮質包裹，手感極棒。此款車型的座椅設計為其獨有的Artico人造皮革混合Dinamica超細纖維包裹的運動型座椅(Sports Seats)，搭配64色的氛圍燈、分段式全景天窗等一系列讓人眼花繚亂的高級配置，極大提升了GLA 250內飾的整體豪華儀式感。

自動恒溫空調系統、自動緊急刹車、主動式泊車輔助、帶有倒車影像的泊車套裝組、後排安全帶警示燈、車廂檢測 系統、胎壓監測系統以及最新款雙屏聯動人機交互系統（可支援Apple Car Play, Android Auto,及帶有即時交通資訊的導航系統）等的智慧化配置讓人沉醉其中而不能自拔。除此之外，這款車特別配備了盲點偵測系統，可作為乘客下車時的警示燈來使用。

空間表現也比以往來得更優秀，除了後排腿部空間比起上一代提升4.48英吋之外，尾箱容積也拓展至如今的435升，使得整體後排空間更加寬敞，乘坐者的體驗也要舒適得多。

●動力

動力方面很給力，搭載的是2.0T渦輪增壓四缸發動機，輸出功率高達224馬力，巔峰扭矩可達達到了350牛米，全系標配8速雙離合變速箱，平均油耗最低為6.5I，部分車型配備了四驅系統。不論是在市區中，這種走走停停的起步加速，還是在環路駕駛時的中域的再加速能力，這款2.0T發動機的動力表現非常充沛和油耗量低，與其它同級別SUV相比都有著明顯的優勢。

●結論

2021款GLA 250是一款能將豪華、實用以及品質相融合且達到完美平衡的車型。豪華是指它的外觀設計以及內飾用料極其考究、設計感佳。實用性是因為它是一台城市型SUV，深受年輕消費者的喜愛，加上其動力表現亮眼的2.0T引擎，無論是油耗還是動能性上都有一個非常大的提高。由此可見，它將會在汽車市埸上保持一貫奪目耀眼的表現。