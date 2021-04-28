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KIA 2022全新豪華休旅Carnival霸氣登場

紐約訊
KIA 2022全新Carnival豪華休旅MPV結合運動多動能SUV霸氣登場。
KIA 2022全新Carnival豪華休旅MPV結合運動多動能SUV霸氣登場。

KIA於日前發布了2022年全新的全功能豪華休旅Carnival。這是一款KIA通過整合SUV與MPV來迎合北美家庭市場而全新打造的GUV（Grand Utility Vehicle）全功能豪華休旅車。其創新的設計巧妙的蘊含了「革新設計、豪華舒適、前瞻科技」 三大的元素，讓它剛亮相市場就引起了高度的關注。

KIA全新Carnival向全球市場揭示Grand Utility Vehicle全功能豪華休旅的全新設計概念。將MPV的寬敞高承載空間與SUV的霸氣運動化外型整合為一。前車造型一如既往的承繼KIA虎式水箱格柵引導著大器典雅的流線車頭， LED前衛造型頭燈，讓Carnival更顯尊貴，塑照出全功能豪華休旅專屬的大器風格。大氣流線的外形格外引人側目，位於C柱的鍍鉻飛翼飾板與加厚的車側輪拱設計，則巧妙地帶出了Carnival呈現出強烈的SUV運動氣息，車尾以LED尾燈貫穿來展現出不同於傳統MPV的運動風格。

為了體現全新的Carnival的尊榮質感，KIA完全以「駕乘者感受」為設計初衷，給予每一位乘客最無微不至的全方位滿足。駕駛座配有全方位舒適調節另加4短腰椎舒適度調節，2為駕駛記憶調節。長達117.2吋的放腳空間和39.5吋的頭頂空間都讓車內舒適空間大大提升。第二排空間特別設置Ottoman尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，在專屬扶手與電動腿靠幫襯下，更設置有貼心的放鬆模式。乘客可輕鬆地一鍵操作Ottoman尊爵頭等座椅，而且座椅可退至第三排的位置座椅並可以左右挪動，以迎合乘客最佳舒適度。它讓乘客有如置身頂級頭等艙般舒適、備感尊榮。車內配有電動前後雙景天窗讓座艙內的乘客可按照自己的喜好調節。寬敞的置物空間可放置8個標準的行李箱。

全新的Carnival在安全及科技方面尤為重視並積極創新。一坐進駕駛室，呈現在眼前的就是由12.3吋整合智慧型全數位儀表，搭配12.3吋多媒體影音觸控系統，以環景式數位顯示幕充份展現KIA全新Carnival的創新科技與奢華氣息。Bose環繞音響配有12個揚聲器、Apple Play、無線或有線充電應有盡有。科技安全方面包含了全車系標配Level 2智慧駕駛輔助，輔助偵測前後距離和保持車子行駛在車道中並保持正常的行車間距。BVM盲區顯影是在駕駛打左右方向燈時，其智慧數位儀表中的左右格中就會及時的顯影隔壁車道的車流情況。BCA盲點導正輔助系統，是當駕駛轉換車道時系統就會根據車流情況實時提醒，完全做到多方位的保障讓旅途安全無虞。車內並配有攝像系統和座艙內部通話裝置，以便及時了解後座的情況和溝通。

全新Carnival搭載E-Shift 八速電子旋鈕排檔，操作更加智慧便利，3.5L 6缸加上290馬力，加速一點不滯怠而且非常順滑，偌大的車身從0到60哩也只需要7.2秒。讓駕駛者有著既有SUV的優越操控體驗又有MPV的舒適感。

全新Carnival的尊榮感也是無處不在。高級皮椅配搭精緻的縫線，車內優雅的鋼琴烤漆及3D的亮面裝飾處處流露出其華麗特性。一鍵全開式電動側滑門與尾門，僅需長按遙控器解鎖鍵，即能同時自動開啟或關閉兩側滑門與尾門，讓上下車與置放行李時更加便利。而Keyless免持鑰匙，更設有同級唯一的貼身感應式電動側滑門、尾門。當攜帶感應鑰匙靠近感測區域時，後電動側滑門、尾門即可隨時開啟，讓乘客更優雅自在地輕鬆上下車或擺放行李。All-new Carnival的頂級七人座車型，提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇，打造專屬於車主的個人品味座駕。此次KIA推出的全新 Carnival是以最貼心的各種細節滿足每位乘客，無疑將會為汽車市場帶來絕大的震撼和關注。

欲了解更多的Carnival資訊請瀏覽官方網站：www.KIA.com。

KIA 2022全新Carnival，為成功人士首選。
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