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春祭墓園公展日暨思親懷念音樂會圓滿成功

紐約訊
「春祭墓園公展日暨思親懷念音樂會」圓滿成功。
「春祭墓園公展日暨思親懷念音樂會」圓滿成功。

由恆福陵園/安寧福園華人服務部、亞太互助會主辦，高登媒體策畫在新澤西州拉菲逸郡「恒福陵園」、東漢諾威「安寧福園」舉辦的「春祭墓園公展日暨思親懷念音樂會」，於4月11日（周日）獲得圓滿成功。出席當天活動的嘉賓有現任紐約中華公所主席、亞太互助會特別行政顧問、紐約中華總商會董事長于金山，亞太互助會會長、全美李氏公所元老、紐約中華總商會會長李可喬，從事墓園行業50多年的恒福陵園創辦人Buzzy先生，全美李氏美東總長、李氏公所紐約總分所主席、恒福陵園華人社區大使李國威，恒福陵園華人服務部全體服務成員，以及眾多前來參觀恒福陵園踏青挑選福地的華人民眾。為更好地協助華人家庭挑選風水寶地，恒福陵園設有華人服務部，超過十名持牌經紀華人團隊配合客人的時間，陪同參觀墓園，挑選福地。

恒福陵園是由從事墓園行業55年專業經驗的Buzzy先生創辦。Buzzy先生在這50多年的墓園工作經歷中，到過大大小小的墓園不下100個，深知一些墓園設計上的優點和缺點。根據自己55年從事墓園的專業經驗，經過反復的調研，Buzzy先生選擇了位於新澤西Lafayette歷史悠久的小鎮，在此鎮高山上開發了恒福陵園。該陵園距離曼哈頓華埠大約60分鐘車程，海拔超過100層樓高，青山環抱、風水極佳，6萬多個不同方位尺寸的福地可供挑選。

恒福陵園所處的地理位置非常優越，附近有社區配套設施完善，從紐約五大區出發過來，交通十分便利，為了能夠為紐約五大區和美東地區的華人家庭，在選擇墓地方面提供一個更好的選擇，Buzzy從一開始就定位，努力將恒福陵園打造為美東地區華人挑選福地的首選，罕見階梯式福位，為華人民眾提供了多種選擇，不同方位朝向的福地，允豎立墓碑，讓恒福陵園更具華人傳統特色。而恆福陵園地勢高，視野開闊、群山圍繞，是福蔭後人風水福地。不同區域更冠有中文名字，以及傳統墓園吉祥建築。恆福陵園為華人民眾實現中華傳統「落葉歸根，福蔭後代」的夙願。

恒福陵園是由全美洲第二大上市墓園集團管理，擁有近50年專業管理經驗，超過6000萬美金的維護管理基金，確保福地可以得到高質量的永久維護和管理。為更好地服務華人家庭，專門成立了華人服務部，專業持證服務團隊，每周七天配合客人出發墓園參觀，現場挑選福地。

恆福陵園尊重不同的文化習俗與信仰，專業持證服務團隊熟悉華人文化，通曉各地不同方言，且恆福陵園春秋二祭提供車輛接送往返墓園與華埠兩地，方便親友後輩拜祭慰籍先人在天之靈。

華人的傳統是「入土為安」，即使百年歸老無法返鄉下葬，也可在「異鄉」有一處長眠福地，裨佑子孫。預先做好生前規畫購置心儀福地，不僅可以瀟灑地依照自己的心意及預算來做安排，在輕鬆自在的氛圍裡完成，更可避免突來的不測為家人帶來沉重的經濟和心理負擔。未雨綢繆預先購置心儀福地，可讓長者安心外，更可以減輕子女及晚輩的負擔。

恒福陵園華人服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡安息」的理念，倡導拋棄忌諱，未雨綢繆提早安排，為自己及至親選擇合適的安息福地，不僅可免除日後的煩惱，節省費用，還能與親朋好友有機會再做鄰居，也方便後人拜祭。

恆福陵園華人服務部在華埠及布魯克林均有諮詢處，分別為華埠包厘街39號孔子大廈、華埠包厘街3號孔子大廈（亞太互助會）；布魯克林Fort Hamilton公園大道6203號（N車地鐵站旁，62夾63街、近10大道）。參觀墓園預約專線：（917）688-3000。

「春祭墓園公展日暨思親懷念音樂會」圓滿成功。
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