全新現代2022 Tucson休旅車隆重登場。

現代汽車 近日隆重展示了全新2022 Tucson休旅 車。全新的Tucson設計源自現代設計中心的一系列概念，表達了其進化不斷的感性動感全球設計特色。Tucson的汽油與Hybrid車型將於2021年春季在美國市場上市，Plug-in Hybrid車型則將於2021年夏季上市。全新Tucson的汽油車行將在現代汽車位於阿拉巴馬州 與韓國蔚山的製造廠生產。

Tucson的全新外觀設計傳達了現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。這台全新的SUV體現了現代設計團隊的「參數動感」理念，藉由富有動感、類似寶石的車身表面細節強調了Tucson在休旅車市場中的一席之地。

Tucson的內部空間(或稱為INTERSPACE) 提供了感性的多層次的形式，傳達了開放和寧靜的感覺。這是一個將空間、科技和信息無縫融合的空間。寬闊的儀表板脊線與車門一致融合，像大峽谷一般環繞著前座乘客，而垂直定向、完全集成的中央儀表板則像瀑布一般下降到控制台。從中央儀表板延伸至後門的雙銀色裝飾線以互補的中性色調整合整齊的表層材料。環境氣氛照明備有64種顏色，並可調節十種亮度級別。

新款Tucson備有Smartstream™ 2.5升直噴式和多端口噴射式汽油發動機，以及1.6升直噴式渦輪增壓混合動力和插電式混合動力系統。新型的SmartStream 2.5升具備高效燃燒、冷卻廢氣再循環，以及優化的智能熱管理系統，在6100 rpm的馬力為187，在4000 rpm的扭矩則為178lb.ft。環保署預估，前輪驅動Tucson的平均燃油效率為29 mpg，全輪驅動的平均效率則為26 mpg。這個2.5升的引擎與八速自動變速器相結合，打造出出色的效率與加速性能。

Tucson備有現代的HTRAC®全輪驅動(AWD)系統。HTRAC AWD系統是作為一個多模式系統所開發，提供了一個電子可變扭矩分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭矩控制功能。駕駛人可選的HTRAC正常、跑車、智能和雪地模式有助於在所有氣候條件下提供可靠的駕駛控制。跑車模式藉由向後車輪傳遞更多扭矩來提供更敏捷的駕駛感覺，從而帶來十足的動感體驗。與許多競爭系統相比，現代HTRAC的扭矩分配可變性範圍更廣，並且針對直線加速、中速和高速轉彎，以及爬坡等行駛條件進行了調整。

Tucson的油電混合與插電混合車款著重於兼顧駕駛樂趣和出色的燃油經濟性，不同於只專注於燃油效益而犧牲行駛性能的許多競爭對手。Tucson的駕駛性能目標是在車輛與駕駛人之間建立一種純粹的聯繫感。駕駛動態與跑車型外觀設計相匹配，並且改善了操縱零件，因此新款Tucson比上一代更加敏捷。Tucson的懸架與e-Handling系統相結合並進行優化，以最大程度地減少跑車操縱與出色舒適性之間的妥協。

Tucson提供了一系列的級矩首創獨家功能，其中包含：

· 遠程智能停車輔助

· 遠程啟動附加熱和通風座椅

· 現代數位鑰匙

· 無線Android Auto® 與Apple CarPlay®

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