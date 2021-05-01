余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸 有助提高人體免疫力 寶榮行雙親節大優惠

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸有助提高人體免疫力，寶榮行雙親節大優惠。

春暖花開又是花粉肆虐季節，且新冠肺炎疫情近有反彈回升現象，即使已接種了新冠疫苗，除要加倍注意個人清潔衛生和防護措施外，補強體質提高抗病能力亦十分重要。寶榮行食品中心經銷的余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸有健脾胃、補肺益精、安神益氣、提高免疫力 等功能。雙親節期間凡於寶榮行購買余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸三瓶，即享有九折優惠；瀏覽官網www.powingonline.com，惠顧購物滿$150即享免費送貨服務。

靈芝是一種藥用真菌，是中藥寶庫中的一味珍貴藥材。2000多年前的《神農本草經》已把靈芝列為有效無毒的上品藥物，明代李時珍在《本草綱目》中對靈芝的記載則更為詳盡，認為靈芝具有清熱解毒、滋補強身、安神益氣、扶正固本、整腸強心、益胃保肝、美容養顏等功效。

過往數十多年，很多來自中國、台灣 、美國 、日本、韓國等地的專家，都通過一連串的藥理及臨床研究去積極探索靈芝的神奇效果，最後都發現靈芝的多項醫療效果均來自其豐富的有效成份(如：靈芝多醣、三萜類化合物等)，証實能提高機體免疫能力、增強患者的抗病力，同時幫助保肝解毒、強化血液循環及心血管功能、調節內分泌、改善呼吸系統及消化系統功能，並具有抗敏及改善皮膚質素之多種功能，適宜長期服用。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸結合整株靈芝的精華，由療效極高的破壁靈芝孢子粉及高倍濃縮的原木赤靈芝精華(子實體提取物)兩種成份精製而成，擷取靈芝最有價值的藥效成份，含有豐富的靈芝多醣及三萜類元素，而「子實體提取物」含有孢子粉未必擁有的微量元素，令產品具備更有效的免疫力調節功能，對改善及調節人體多個系統功能起了更強更全面的功效！實在是靈芝產品中的極品。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸功效包括：能提高人體的免疫功能，加強機體對有害因素的抵抗力，保肝解毒，促進新陳代謝和血液循環，常服能改善消化及呼吸系統功能、增強心臟血液循環，或有助穩定膽固醇、消除疲勞、促進睡眠質素、抗敏，緩解精神緊張，整體上起到防病保健、美容及延緩衰老的作用。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸是在嚴謹的品質監控下生產，整個生產程序符合國際認可的HKGMP標準及ISO9001認証，而且每批產品出廠前均經認可檢驗機構檢定產品的安全及有效成份，確保每批產品質量均符合標準。余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸是60粒膠囊包裝。

寶榮行食品中心地址：紐約華埠依利沙伯街49號，電話：(212)966-1080，網址：www.powingonline.com，雙親節期間凡於寶榮行購買余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸三瓶即享九折；瀏覽官網www.powingonline.com惠顧購物滿$150即享免費送貨服務。