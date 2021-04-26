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打疫苗有顧慮？用靈芝孢子粉增強免疫 中科院防疫禮包 中科靈芝孢子粉免費申領

紐約訊
中科集團向一線醫護人員贈送靈芝孢子粉。
中科集團向一線醫護人員贈送靈芝孢子粉。

中國大陸全面贈送靈芝孢子粉抗疫活動的順利開展，中科院攜手旗下中科公司，共同準備了首批1000瓶靈芝孢子粉膠囊，在紐約率先舉辦免費贈送活動，為共同提高華人免疫力出一份心力，藉以減少疫情傳播，守護華裔家庭健康。即日起，但凡超過55周歲的在美僑胞，皆可免費申領2瓶中科破壁赤靈芝孢子粉（價值152美金）。

自2020年1月起，新冠病毒在全球蔓延，累計感染人數破億，逾240萬人死亡。在人們對抗新冠病毒的過程中，瑞德西韋不如預期；新冠疫苗量少難預約，又因副作用不敢注射；同時有康復者被發現再次患病，疫苗的保護效果令人擔憂。近期在英國和南非先後發現了病毒突變株。與其一再擔心，不如想方法增強免疫力，抵禦新冠病毒。

新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文巨集表示，「真正把病毒清除的就是人自身的免疫系統」。具體作法是增強防護意識、善於使用強化免疫的補品，而增強病毒抵禦力更是重中之重。作為受到新冠病毒衝擊的第一個國家，中國各地醫院當時普遍採取中西醫結合的治療方案，包括使用靈芝、黃芪和人參等中藥材，取得了理想的治療效果，前後共有5萬多患者治癒出院。在所有中藥材中，靈芝作為增強人體免疫力的「上藥」，尤其引人矚目。

中科院旗下的中科破壁靈芝孢子粉，是唯一已在醫院被用於臨床治療的靈芝產品，可以被用來加快新冠患者恢復。靈芝是中國營養保健食品協會推薦的，可用作防治新型冠狀病毒感染的營養補充劑。靈芝中富含靈芝多糖和三萜成分，可以增強機體抵抗力，降低感染風險，同時養護慢性疾病。在中國大陸抗擊疫情期間，中科院旗下的中科集團被選為中國重點防疫物資企業，數十家醫院、診所都採用中科靈芝孢子粉增強自身防護，並且在多位新冠患者臨床治療中，服用中科靈芝孢子粉可以極好地促進患者由「陽」轉「陰」。相對於連花清瘟膠囊，靈芝孢子粉具有無禁忌症、同時溫補機體、促進患者癒後恢復的特點。

有意申領中科破壁赤靈芝孢子粉，請電預約：1-718-886-8834，經登記即會安排免費領取，領取地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁）。

中國 疫情 免疫力

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