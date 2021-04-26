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關心家庭護理獲批准 接受親人護理計畫

紐約訊
關心家庭護理公司，是擁有紐約州衛生局執照的華人經營家庭護理公司。
關心家庭護理公司，是擁有紐約州衛生局執照的華人經營家庭護理公司。

隨著全美醫療保健的福利計畫日趨完善，大部份年長者或身體殘障人士皆可向市政府申請家庭護理人員照顧一般日常生活，因此需要申請家庭護理的人士數量日益增加。而代申請家庭護理人員這行業應運而生，家庭護理公司多如雨後春筍，公司質素優劣不一。如何選擇一家可信賴的家庭護理公司，是一個非常受社會關注的問題。

近期內市政府立法嚴格監管家庭護理公司此行業，並限量簽發合法經營牌照。關心家庭護理公司(Apple Best Home Care Agency Inc.)是擁有紐約州衛生局核發執照的華人經營家庭護理公司。該公司已獲批准繼續做親人計畫，即長者的家人親戚朋友不需要護理執照就可以成為長者的家庭護理，讓長者能夠選擇到舒適安心的護理員。長者的家人親戚朋友皆可以成為長者的家庭護理，長期更可以按自己生活習慣安排自己護理員的工作時間。在疫情期間，親人計畫就十分受歡迎。

關心家庭護理公司具有親人護理計畫，也有專業執照護理人員計畫，所以可以靈活地隨時由一般護理計畫轉為親人計畫，或由親人計畫轉為一般護理計畫，方便且效率快。關心家庭護理公司服務範圍包括：免費幫助長者申請家庭護理及其他老人服務。凡65歲以上耆老或19歲以上殘障人士均可申請護理人員照顧日常生活，更可辦理申請親人計畫直接照顧親人。詳細手續歡迎親臨或致電查詢。

關心家庭護理公司三地址。布碌崙：829 57th Street Cellar Floor, Brooklyn, NY(永康大廈好好藥房樓下)；電話：718-429-1321。華埠：32 East Broadway 5th Floor (Room 500) NY；電話718-312-2999。皇后區：135-08 Roosevelt Ave. Room202, Flushing, NY；電話：718-439-1321；傳真：718-439-1326；電郵：[email protected]com。

紐約州 華埠 布碌崙

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