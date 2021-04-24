小企業主創業失敗 竟因少了它？

牛理財NEW理財第三期將聚焦企業規畫的重要性。

在「後疫情 時代」這個特殊時期中，雖然有部分商家因疫情讓營運走入困境甚至倒閉，但同時也有許多企業因為提前做好規畫，成功地將危機化為轉機；此外，也有許多人決定在此時自己創業當老闆，一同造就了美國所謂的「創業榮景期」。那麼身為小型企業主的華裔 移民們，該如何做好企業規畫？讓公司除了賺錢之外，還能夠穩定地省稅與發展呢？

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。今年2月開始陸續推出《當下時局財富規畫的掌控策略》、《退休收入的靈活性》等不同主題講座，帶領觀眾探討了稅務及退休規畫的相關內容，有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

第三支影片《企業主的商業規畫》已於日前上線，本期節目邀請到了對此議題非常熟悉的專家：紐約人壽公司副總裁、華裔市場總監孫東明(Dongming Sun)先生擔任主講人。在本期節目中，我們將借助他對華裔社區中小企業的研究及觀察，與大家分享及解析在企業持續經營及傳承過程中，企業主遇到的問題及應對策略的規畫，相信本期內容將會帶給正在籌畫創業及傳承事業的觀眾一些關於企業主商業規畫的基本認知。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu4或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第三期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期獎品為美國熱銷的Winix空氣清淨機及Amazon現金禮卡等豐富好禮，有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。上一期活動的幸運頭獎得主為來自紐約州 的Wendy Cen，獲得$250 Amazon現金禮卡一張，完整得獎名單公布於第二期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

問卷的最後亦可報名紐約人壽於5/12/2021周三東岸時間晚7時舉行的正式講座，將會針對本期議題做更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑，感興趣的讀者切勿錯過。