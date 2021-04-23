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余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸節日優惠

紐約訊
余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸有助提高人體免疫力，寶榮行雙親節大優惠。
余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸有助提高人體免疫力，寶榮行雙親節大優惠。

春暖花開又是花粉肆虐季節，且新冠肺炎疫情近有反彈回升現象，即使已接種了新冠疫苗，除要加倍注意個人清潔衛生和防護措施外，補強體質提高抗病能力亦十分重要。寶榮行食品中心經銷的余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸有健脾胃、補肺益精、安神益氣、提高免疫力等功能。雙親節期間凡於寶榮行購買余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸3瓶即享有九折優惠；若在官網 www.powingonline.com購物滿$150，即享免費送貨服務。

靈芝是一種藥用真菌，是中藥寶庫中的一味珍貴藥材。兩千多年前的《神農本草經》已把靈芝列為有效無毒的上品藥物。明代李時珍在《本草綱目》中對靈芝的記載則更為詳盡，認為靈芝具有清熱解毒、滋補強身、安神益氣、扶正固本、整腸強心、益胃保肝、美容養顏等功效。

數十多年來，很多來自中國、台灣美國、日本、韓國等地的專家都通過一連串的藥理及臨床研究去積極探索靈芝的神奇效果，最後都發現靈芝的多項醫療效果均來自其豐富的有效成份(如靈芝多醣、三萜類化合物等)，證實能提高機體免疫能力、增強患者的抗病力，同時幫助保肝解毒、強化血液循環及心血管功能、調節內分泌、改善呼吸系統及消化系統功能，並具有抗敏及改善皮膚質素之多種功能，適宜長期服用。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸結合整株靈芝的精華，由療效極高的破壁靈芝孢子粉及高倍濃縮的原木赤靈芝精華(子實體提取物)兩種成份精製而成，擷取靈芝最有價值的藥效成份，含有豐富靈芝多醣及三萜類元素，而「子實體提取物」含有孢子粉未必擁有的微量元素，令產品具備更有效的免疫力調節功能，對改善及調節人體多個系統功能起了更強更全面的功效，實在是靈芝產品中的極品。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸功效：余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸能提高人體的免疫功能，加強機體對有害因素的抵抗力，保肝解毒，促進新陳代謝和血液循環，常服能改善消化及呼吸系統功能、增強心臟血液循環、或有助穩定膽固醇、消除疲勞、促進睡眠質素、抗敏，緩解精神緊張，整體上起到防病保健，美容及延緩衰老的作用。

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸是在嚴謹的品質監控下生產，整個生產程序符合國際認可的HKGMP標準及ISO9001認証，而且每批產品出廠前均經認可檢驗機構檢定產品的安全及有效成份，確保每批產品質量均符合標準。余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸是60粒膠囊包裝。

寶榮行食品中心地址：紐約華埠依利沙伯街49號，電話:（212）966-1080，網址： www.powingonline.com 。雙親節期間，凡於寶榮行購買余仁生特靈芝「破壁」孢子專方丸3瓶即享九折；在官網www.powingonline.com上購物滿$150 即享免費送貨服務。

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