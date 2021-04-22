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廿年皇后區鑫禧海鮮自助餐復工重開照常營業敬請惠顧

紐約訊
鑫禧海鮮自助餐廳近日復工重開，照常營業，敬請惠顧。
鑫禧海鮮自助餐廳近日復工重開，照常營業，敬請惠顧。

屹立廿年金字招牌鑫禧自助餐(Century Super Buffet)因為疫情歇業屆滿一年，已於日前復工重開照常營業，敬請各界光臨惠顧。賓客到場出示65歲以上證明，可享受九折優待；附上世界日報鑫禧廣告折扣券，另可減免一至兩元，限成人於周一至六午餐時段，但不能與其他折價券合併使用，至04/30/2021前有效。

鑫禧老闆介紹，該店特色是華人超愛的海鮮，種類多到爆，經常供應香辣小龍蝦、沙汁核桃蝦、法式芝士香草焗大蝦、阿拉斯加大蟹腳、蒜茸蒸溫哥華蟹、避風塘溫蟹、鐵板章魚，都肥美豐腴，齒頰留香；現製的有青口沙拉、碧綠鮑片、香炒鮮魷、烤海三鮮，清爽宜人；亦提供新鮮出爐的生猛半開生蠔生蛤、各式生魚片、30種本樓卷、XO醬爆帶子；並有普遍受歡迎的清蒸多寶魚、清蒸大龍利、蛤蜊巧達濃湯、烏雞花旗參湯；海鮮之外還一併出爐香酥脆皮鴨、香草牛柳粒、香煎紐約牛排、A1醬烤牛排骨。一言蔽之，該店集中外美味於一爐，有上百種冷熱食、沙拉、壽司、蝦蟹、小食、鹹甜點心及水果，令人眼花撩亂、目不暇給，左顧右盼、難以取捨。

鑫禧讓您滿心歡喜！該店不但主打品目繁多，除了噴香嫩滑的海鮮，更難得的是講究道地作法以及色香味的變化與呈現。陳經理解釋，該店堅持用傳統手法來製作中式菜餚，比如炸蝦多帶頭，全魚整條出鍋，目的就是讓僑胞在大眾化吃到飽的自助餐館，照樣能品出正宗細緻的中華風味。於此同時，鑫禧的壽司也都是現做現上、秀色可餐，還能按照顧客指定口味特製。總之，無論口味偏好，都能在這裡找到快意人生、滋味無窮的豐富餐飲體驗。

該店同時推介超值生日派對大優惠。壽星本人出示身分生日證明，壽星在內起碼四人用餐，壽星本人可享半價。陳經理說，該店薄利多銷，取價親民，飲料在內，非節假日的平時，周一至四午餐$13.99、晚餐$20.99；周五午餐$13.99、晚餐$22.99；周六午餐$15.99、晚餐$22.99，周日全天$22.99。

2000年在皇后區皇后村(Queens Village)開業的鑫禧海鮮自助餐，令僑胞再也不必遠赴外州或郊區，就能就近在市區享受超值美味的自助餐，是紐約市華人的福氣。該店地址：220-18 Hillside Ave., Queens Village, NY 11427(地鐵F至終點站179街，轉公車Q43至Springfield Blvd.，或公車Q1、Q27、Q43、Q88至Hillside Ave.；駕車走LIE 495公路至27號出口，接295 S.到Hillside Ave.左轉)，電話：718-468-2100，網址：www.centurysuperbuffet.com，收各大信用卡。

鑫禧海鮮自助餐廳近日復工重開，照常營業，敬請惠顧。
鑫禧海鮮自助餐廳近日復工重開，照常營業，敬請惠顧。

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