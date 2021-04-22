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法拉盛全新共享辦公室 「財富中心」開幕

紐約訊
全新共享辦公室「財富中心」設計更為人性化。
全新共享辦公室「財富中心」設計更為人性化。

近年來，共享辦公室成為流行，引爆了辦公室革命，使辦公室的設計更為人性化，也更適合現代人的需要。過去一年的疫情更加快了這一趨勢。紐約市法拉盛首個共享概念的現代化辦公空間「財富中心」（Mercury Center）盛大開幕！訂於4月23日（周五）上午10:00到下午5:00舉行開放日活動，歡迎大家參加。

許多專業人士，如會計師、律師、保險、地產、旅遊等專業人士，巳經習慣在家辦公的模式。對外，他們只需要一個「辦公桌」，或是一個小辦公室，以及一個可以接待客戶來訪的地方。因此，他們對辦公室租賃的條件要求更加靈活，不想受到長期租賃協議的約束。「財富中心」洞察到這一需求，率先在法拉盛推出以紐約華人專業人士為主的全新共享辦公室。

「財富中心」在設計上更考慮了亞裔社區的需求。中心分為兩個主要部分，中間由大型會議室連接。前台公共區域用於接待訪客和會員的客人。如果需要更多隱私，則有兩個「團隊會議室」，可以用作客戶會議室。後方公共區域僅供會員使用。

與傳統辦公室相比，「財富中心」有幾個特點：

1. 不須簽租約，採取月會員制，成員可以靈活地根據自己當月的需求來使用；

2. 為會員提供郵件接收服務和儲物櫃，會員可以使用中心的實際地址作為其官方營業地址；

3. 內設11個帶傢俱的私人辦公室，設施齊全，會員只需帶上自己的電腦就可工作；

4. 中心設有23個「工作站」，包括共享辦公桌和充電設備，會員帶上自己的電腦連接到中心的wifi網絡就能開始工作；

5. 該中心已安裝了專用的光纖高速網絡，容量高達1G，這將確保中心有能力同時主持多個Zoom Meeting或視頻下載，而不會影響網速。

財富中心的大會議室有一個特別的功能，是在設計時考慮了虛擬會議的硬體要求。會議室的相機能自動捕獲正在發言的人的圖像並自動放大，方便另一端的辨識。音頻系統配備了一個360度的麥克風，非常靈敏，它會從房間的各個角落截取聲音。會議室每小時供會員和非會員租用。

透過中心的互聯網網絡，會員可以使用中心的高速網絡打印機，滿足打印或複印的需求；該中心還提供圖象設計服務，如商標、名片和印刷之類的工作，收費相對便宜。中心向會員提供免費的咖啡、茶和水服務，有多種口味的茶可供選擇。中心在大樓的入口處裝置了一部專業的大螢幕，走馬燈為每位會員播放一則免費廣告。

總體而言，財富中心提供會員一個明亮且舒適的專業辦公空間，特別注重中心內新鮮空氣的流動；每一個辦公室或會議室都擁有獨立的出風口，以確保新鮮空氣在整個空間中流通。大樓經過了徹底的改建，擁有嶄新的外牆、新的公共區域、新的環保型LED照明系統、潔淨的洗手間和高品質的地毯以確保能將噪音降到最低。最重要的是，財富中心優越且便利的地理位置對會員至關重要。

更多資訊請電：212-225-8400；Email：[email protected]；地址：39-10 Main St., 3rd Fl., Flushing, NY 11354（HSBC銀行緬街分行三樓）。

全新共享辦公室「財富中心」更適合現代人的需要。
全新共享辦公室「財富中心」更適合現代人的需要。

紐約市 法拉盛 亞裔

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