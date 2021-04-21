紐約如意珠寶Lina Mei YouTube直播間增設英語頻道

紐約如意珠寶梅麗娜（Lina Mei）老師在YouTube上，每周三、六晚8時主持直播節目。

紐約如意珠寶（Lina Mei YouTube頻道）循眾要求，日前增設英語頻道，以方便不講華語的客戶收看。至於原有的華語頻道，除了周三和周六晚8時的直播外，並增設周五晚上特價珠寶$50專場，現已吸引大批網友關注，反應非常熱烈。

主持上述YouTube頻道的梅麗娜歡迎藝術品愛好者訂閱。她說，「如意珠寶」持有紐約州合法收購二手珠寶執照，逢周三和六晚8時在YouTube直播珠寶節目，分享從事珠寶與收藏19年的寶貴經驗。

關於投資收藏方向，梅麗娜評論道，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景也越寬廣。所謂承載信息量，指的是藝術作品所表現的社會背景、思想主題、以及作品的綜合藝術水準。此外，還包括作者的知名度等各方面綜合因素。聚寶拍賣 的業務範圍包括珠寶、翡翠、白玉、寶石、字畫、藝術品、紙幣、錢幣、郵品、骨董、陶瓷、奢侈品和雜項等。通常拍品賣出遵循三種途徑：(1)通過微信 ，每周舉行，歡迎加入微信競拍群。(2)通過私人洽購，天天進行。(3)通過網路結合現場，一年舉辦兩至三期。

最近，聚寶拍賣新增到收藏家家裡舉行現場和微信同步拍賣，並邀請數位買家親臨參與，結合微信群同步拍賣，一切都在輕鬆愉快的環境下展開，總以令買方、賣方與中間商都滿意為宗旨。這類上門拍賣，無論低端、中端或高端的拍品，只要是能流通的一概歡迎。

以紐約市 為基地的如意珠寶以及姊妹公司聚寶拍賣，正在現金高價收購黃金。梅麗娜指出，鑑於2020至2021年初金價一路衝高，32%的漲幅已使黃金成為世上表現最好的主流資產之一，這反映出投資者對新冠疫情持續升溫居高不下（尤其是美國），以及對世界各國政府和央行推出數以萬億美元刺激方案的擔憂，因而熱中轉投黃金等容易變現的物資巷。

根據梅麗娜自述她與珠寶結下的不解之緣，她自幼喜歡研究收藏郵票藝術品，尤其喜歡閱讀古典名著《紅樓夢》。著作中主角賈寶玉戴的通靈寶玉，給她留下無比深刻的印象與遐想。來美後，梅麗娜因緣際會，誤打誤撞進入珠寶行業。2002年，她創立「如意珠寶」。2009年，她到GIA美國寶石學院學習珠寶鑒定，其後再到義大利佛羅倫斯（翡冷翠）攻讀珠寶設計。2011年，她成立法拉盛網nyflushing.com，舉辦辣媽競芳華、法拉盛網好聲音、單身男女聚會等不同活動，給社區帶來正能量。2013年，梅麗娜再成立「聚寶拍賣」。及至2016年，梅麗娜更到北京佳士得學院修讀藝術課程，充實專業知識與技能。

多年來活躍於紐約珠寶界的梅麗娜，獲獎無數。她曾登上世界周刊封面，亦曾獲邀在中國電影節走紅毯，並於2015年獲得明報紐約華裔飛躍人生大獎。總之，從世界頂尖拍賣行和珠寶展，一路深入到地區性的小拍賣行和珠寶集散地，哪裡有性價比高的珠寶，哪裡就會不經意地發現梅麗娜的身影積極投身其中。她從買第一塊玉、第一包珍珠、第一粒鑽石開始，慢慢淬煉成長，沈潛鑽研博大精深的珠寶領域。

紐約如意珠寶和聚寶拍賣地址：135-31 Roosevelt Ave, 2FL, Flushing, NY 11354（從7號緬街與羅斯福大道地鐵站，步行只需三分鐘即達），電話：917-881-1647/917-699-6668，請加梅麗娜微信：linamei123。