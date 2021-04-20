房東想等房價回升 曼哈頓超過半數公寓閒置

曼哈頓有超過一半空閒公寓單元沒有被放到租房市場上。(記者張晨/攝影)

新冠疫情 在紐約爆發已一年有餘，居家避疫和工作模式的改變使得很多人搬出，紐約市 租房市場一度大跌；隨著疫情好轉，紐約市房市也有所回升，但新數據顯示，有許多房東 有意將空置的待租公寓單元撤下市場，造成租房市場緊俏的情形，寄望以此穩住租金水平。

去年疫情開始後，由於租房市場的斷崖式走空，租金大跌，有不少租客抓準時機搬離了市中心小而擁擠的公寓，轉入更大、設施更全的新住處；

「許多像我一樣的租房者都認為，這可能抄底的最後一次機會，得到一筆真正划算的交易。」華裔租客劉琳娜從曼哈頓東村的統艙搬到了中城的高層公寓，那裡有更現代化的電器、新裝修過的浴室、戶外空間和內置洗衣機和烘乾機。

而像她一樣的「最後機會」還能持續多久，則是一個懸而未決的問題，有些房東則希望這樣的局面早點結束。

根據UrbanDigs的數據，曼哈頓有超過50%的空置公寓並沒有被放到市場上；房產專家指出，保留未出租公寓的做法被稱為「倉儲」，數據顯示，這種做法在疫情期間達到了創紀錄水平；UrbanDigs的聯合創始人沃克普(John Walkup)表示，這樣做對房東有利，表明其正在等待房價的回升。

Openigloo手機程序的首席執行官和聯合創始人穆罕默德(Allia Mohamed)則表示，其開發的這款允許租戶對公寓和房東進行評估和評級的應用程序，未來更新中將收集更多有關大樓中有多少空置公寓的信息。

「倉儲並不違法，但給人的感覺卻不太好。」她說，這是一個道德問題，對租房者來說肯定是不好的，因為紐約一直存在空置的問題，但租房者比以往任何時候都有更多的槓桿，紐約最為全國租房最昂貴的城市之一，待租率仍然很高，價格雖然略有上升，但依舊在低水平。

穆罕默德表示，2022年紐約市的租金肯定會小幅回升，但肯定不會達到疫情前的水平；沃克普也表達了同樣的觀點，指出未來六個月到一年，情況可能不會有太大變化，「我認為租房者的情況比房東的情況要好得多。」