Subaru Impreza 引擎為萬里設計為您的下一次冒險而打造

配備標準的EyeSight駕駛員輔助技術。

Subaru(速霸陸)新Impreza的道路始於一個簡單的決定–時尚的轎車或多功能5門。兩者都配備標準對稱全輪驅動器，您可以選擇無窮無盡的目的地，並且可以依靠EyeSight駕駛員輔助技術-現在每個2021型號都標配–可以讓每個驅動器省心。

●標準對稱全輪驅動

對稱全輪驅動的平衡設計可提供均勻的穩定性，並提供最佳的動力分配，以實現最大的牽引力。它可以改善操作性能，對路況做出更快的響應並具有出色的燃油效率。152馬力直噴SUBARUBOXER發動機，唯有它的品牌能夠為您提供緊湊型汽車中標準全輪驅動的信心和全天候能力。耐用的SUBARUBOXER發動機與可用的Lineartronic CVT相結合，使該車在高速公路上可以達到省油的36 MPG。

●同類中續航時間最長的車輛

專為未來的漫長道路而建造。實際上，在過去10年中售出的Impreza車輛中有95％仍在行駛中。凱利藍皮書將Subaru Impreza評為2020年同類最佳最佳轉售價值。連續四年來，該車的殘值也達到了同類產品中的最高水平。

●最暢銷的全輪驅動緊湊型

152馬力直噴SUBARUBOXER發動機，得益於50多年的智能性能，獨特的SUBARUBOXER發動機具有可左右移動的活塞，可以抵消彼此的振動，從而可以更平穩高效地運行。這種水平佈局在提供最大功率傳遞的同時，還提供了更好的平衡。它還具有直接噴射功能，可提高性能和燃油經濟性。

●STARLINK安全與保障

STARLINK安全性地提供了一系列的連接服務，無論您是在車上，在計算機上還是在智能手機 上，都可以保您和車的安全。先進的自動碰撞通知功能可在發生事故時提醒操作員，SOS緊急求助只需按一下按鈕，即可為您提供路邊幫助。可通過智能手機訪問的帶有氣候控制功能的遠程引擎啟動功能可確保您的Impreza始終準備就緒且舒適。還有STARLINK禮賓服務，可為您提供個人協助。

●STARLINK多媒體

配備了具有標準AppleCarPlay和Android Auto™集成功能的STARLINK多媒體。無線配對和免提智能手機操作可確保安全輕鬆地連接到您喜歡的應用程序和內容。通過可用的基於雲的STARLINK應用程序和SiriusXM，可以聽看新聞、導航、音樂、播客等。提供8英寸觸摸屏以及由TomTom提供支持的內置語音激活導航系統。

●EyeSight駕駛員輔助技術

2021年的Impreza都會配備標準的EyeSight駕駛員輔助技術，該技術可監控交通流量，優化巡航控制並在您偏離車道時向您發出警告。自動碰撞前制動功能可以施加全部制動力，並在緊急情況下使您完全停止。車道保持輔助系統甚至可以幫助您轉向車道。EyeSight可以將受傷的追尾事故減少多達85％。主動保護和遠程服務，安全與保障。

●全方位意識技術

該車具有一整套可用的安全技術，可幫助保護您和您的乘客。如果盲點檢測 系統在您的盲區中感應到車輛，則會在每個後視鏡中通過視覺指示器警告您。後方交叉交通警報，可以警告您倒車時車輛從側面駛近。借助可用的反向自動制動，您的車輛甚至可以自行停車，以幫助避免後面有物體。

●高質量、舒適的內飾

該車具有精緻，寬敞的內飾，採用優質的柔軟手感材料，對比色縫線和寬敞的空間，可為乘客帶來舒適感。寬敞的2021 Impreza最多可提供100.9立方米。英尺的客運量–比本田 思域，豐田卡羅拉或馬自達3還要多。結合5艙車型上的大型貨運區域和寬闊的後門開口，可為幾乎所有冒險活動做好準備。

●Harman Kardon高級音頻

Harman Kardon高級音頻系統通過增強的聲音控制和出色的高聲音輸出來捕捉細節豐富的聲學效果。該系統的核心是一個高性能的8通道D類放大器，可輸出432瓦特等效功率。該放大器可以有效地將乾淨的音頻信號分配到車輛的8揚聲器音響系統，包括專用的中置聲道揚聲器和低音炮。 Harman的Clari-Fi™技術可恢復併校正音頻保真度，從而使音樂再現聽起來更清晰，更清晰，更動感。

●轎車和5門車身樣式

每個人的旅程都不一樣。這就是Impreza為您提供選擇的原因。選擇Impreza轎車的經典風格和簡潔的線條，或獲得Impreza 5門的運動外觀和令人印象深刻的載貨能力。