中國仙草「靈芝」上品藥藥用食用菌 調理滋補 扶正固本

靈芝生於光照短、表土肥沃、潮濕疏鬆之地或枯木旁。

靈芝在中國 醫學一直佔有崇高地位且是最吉祥珍貴的調理滋補藥材，其價值甚至比人參的地位還高。它是多孔菌科真菌赤芝或紫芝的乾燥子實體，味甘、性平、無毒。生於光照短、表土肥沃、潮濕疏鬆之地或枯木旁。

靈芝是最好的藥用食用菌，在中國被稱為「仙草」，《神農本草經》書中將藥品，分為上、中、下三品，其中上品藥無毒，靈芝被列為上品，是一種滋補強壯、扶正固本、延年益壽及鬆弛身心的珍貴藥材。內含高分子多糖體、核類、小分子蛋白質、有機鍺、生物鹼類、氨基酸和喃類、三苫類、油脂類、甾醇類，無機離子等。

●最佳食寶

靈芝在中國人「藥食同源」的傳統裡，人人可享用，有利無弊。因此靈芝順理成章地可成為「人人醫學」的最佳食寶，與焦金堂先生所提倡的「論之有據，言出有物，簡單易行，吃之有效」亦不謀而合。如果說：救治病方面，西醫治其標，中醫治其本，那麼，靈芝袪其邪而正其本，與中、西醫藥相助而不相擾。

●靈芝具廣效性

靈芝自古貴為上藥之冠，千百年來人體實際經驗證明多食久食不傷身，更能使人體「自然平衡」維持在最佳狀態。在用法與用量上，少量可預防未病；適量可改善已病；大量可挽救末病。其養生保健範圍之廣，功效之卓著，幾無出其右者。

●多方面的藥理活性

無論以現代科學的口服急性毒性測試或亞急性毒性測試，都未發現靈芝有毒性，與中醫說靈芝無毒吻合；若與其他中、西藥並用，還可輔助或增強其藥物之正面作用，降低或減輕其毒副作用。

研究顯示，提高機體的免疫能力、生命力和抗逆能力。在維護肝功能方面，可降血清GPT、GOT、促進肝細胞再生，降低肝組織中甘油三酯含量、促進肝臟蛋白合成，抑制病毒的複製與增生，降低總膽紅素、改善肝組織纖維化，恢復SOD活性等。另，有平喘止咳、祛痰作用及治療慢性支氣管炎的作用。

●靈芝的理論基礎

中國醫學方面：最終治則是以固本培元，扶正袪邪為基本治則，而靈芝性平無毒，固本培元之同時，扶正袪邪於同步；且扶正而不助火，袪邪而不傷正。日本東京大學直井幸雄教授說：「靈芝像個自動相機，即使並不瞭解其藥理、病理，但只要按下快門，就能對準適當的焦點」。而靈芝孢子粉是靈芝的種子，破壁後更適合人體吸收。靈芝破壁孢子粉，具有靈芝的全部遺傳物質和保健作用。

靈芝的多醣體和三萜類物質被認為是兩種有功效的成份，多醣體是從靈芝子實體、孢子和菌絲體中提取，可促進身體自然癒合的過程，也被認為有助於消化。

●三萜類物質

1、改善胰臟血液廽圈，提高胰臟生理功能，輔助降低血糖 等。

2、對腫瘤患者神疲乏力、腹脹、疼痛、噁心、食欲不良、咳嗽、腹瀉、便秘等症狀均有改善，生活品質提高。

3、對神經衰弱者，患者的失眠 多夢、心悸健忘、腰腿酸軟、神疲乏力、煩躁納差等各種症狀有明顯改善。尤其對心脾兩虛型病人的症狀改善效果佳。

4、輔助降低血脂有功效，高血脂患者除血液中血脂含量偏高外，還伴有神疲、乏力、頭暈目眩、氣短、胸悶氣憋、食欲不良、腰酸腿軟等症狀。