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梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室

紐約訊

房屋買賣與地產交易專業律師梁文華(Andrew M. Leong, Esq.)，從事律師服務20多年，在法拉盛的飛越皇后大廈及布碌崙8大道各有辦公室，服務有房屋買賣需求的僑胞，以其豐富經驗及專業知識，幫助更多顧客圓滿完成交易，歡迎有需求的僑胞前往兩處辦公室諮詢。

梁文華律師特別專長在買賣房屋及地產交易，同時是多家銀行的代表律師。除了曼哈頓與皇后區外，近年來布碌崙的房地產更是飛速增值，好地段的房地產可說是現買現賺，也因此越來越多的客人要求短時間完成交易、快速過戶。然而地產交易關乎買賣雙方權益至關重要，特別是一些short sale的房屋或共有公寓，更是涉及繁複的法律手續，律師一定要做足功課，詳細閱讀研究文件，並考慮到各方面的可能，做好充分準備；對於棘手或隱藏的問題，則要運用豐富的執業經驗，才能早一步發現解決，保障客戶的利益。

該律師樓特別注重客戶隱私，客人資料的保存或事後銷毀，都有一套完備的規定；該律師樓甚至為此做了特別的設計，確保在會客室與客戶交談或正式交易時，達到保護隱私的結果。

除了精辦樓業地產買賣、銀行代表等業務外，梁文華律師樓還承辦商業買賣、組織公司、房契轉名、預立遺囑等業務。

梁文華律師法拉盛、布碌崙兩地辦公室皆寬敞明亮，裝潢設計簡約大方，地處鬧市中心，方便客戶前往，並有精通國、粵、英語、福州話、台山話的職員提供服務，專業親切。法拉盛辦公室電話：718-886-2211，地址：136-20 38th Avenue, Suite 10C, Flushing, NY 11354(飛越皇后大廈)。布碌崙辦公室電話：718-633-8686，地址：5501 8th Avenue, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11220(8大道上)。

布碌崙 法拉盛 8大道

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