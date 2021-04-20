紐約新生命華人宣道會攜國際福音教會聯盟辦復活節佈道會 4/6圓滿結束

此次佈道會得到海內外許多弟兄姊妹的禱告與扶持，新生命華人宣道會的同工同心協力，貢獻良多；也有很多朋友專程從外州趕來參加。國際福音教會聯盟表示，今後還要在紐約與新生命華人宣道會聯合舉辦佈道大會。

由紐約 新生命華人 宣道會和國際福音教會聯盟共同舉辦的四場復活節 佈道會，4月6日圓滿結束。

第一場佈道會於4月3日在位於三福大道150街的法拉盛新生命華人宣道會開始，佈道會由紐約新生命華人宣道會主任牧師孫家驥主持。中文講員、美國陸軍軍牧熊焱滿懷喜樂與弟兄姊妹和朋友們分享耶穌基督復活的信息。熊焱牧師說：「親愛的弟兄姊妹朋友們，你們知道復活節是一個國際性的大節日，全球大約30多億基督徒都在慶祝耶穌基督的複活。復活節最中心的信息是：我們的救主耶穌基督的複活以及他復活的大能如何拯救宇宙世界和人類，如何拯救和鼓舞今天我們這些聽到耶穌基督復活信息的人！基督徒在復活節傳講耶穌復活的信息是理所當然的。不僅今天講，每個禮拜都要講，而且要天天記住，因為這個信息太重要了。」

第二場佈道會於4月4日在位於紐約上城的河濱教堂（Riverside Church）進行，現場Zoom直播。河濱教堂毗鄰哥倫比亞大學和紐約協和神學院。教堂建築宏偉，它不僅以精美的哥特式建築著稱，還有世界最大的管風琴（Carillon）。

佈道會英文講員Dr. Scott Lemenager是國際福音教會聯盟（ECA International)主席特別助理、神學院退休教授。他傳講的信息是耶穌基督復活後賜下大使命，要基督徒把上帝愛世人並且救贖的好消息傳到世界每個角落。同時，Dr. Lemenager也分享了他如何從一個60年代的問題青年，因著耶穌基督復活的大能，得著上帝的愛而成為一個為主做工40年的牧師和神學院教授。

4月4日正是複活節當天，熊焱牧師聲情並茂地說：「這是一個春暖花開的季節！紐約的春暖花開更是百花爭艷，萬紫千紅！尤其經歷了痛苦的2020年。這是一個萬物復甦的季節，我們的心融化在溫暖的陽光裡！這就是春天的力量！弟兄姊妹朋友們你們知道：還有一個更大的力量，基督徒會異口同聲地說：哈利路亞！那是上帝復活的大能！阿門！」

第三場佈道會於4月5日在布魯克林舉行。佈道會原定在8大道59街禮拜堂，因報名參加佈道會的人十倍於禮拜堂為遵守因新冠疫情而設定的人數限制，佈道會臨時移至寬敞的海悅大酒店大廳。Dr. Lemnager看到許多人都來聽福音，十分激動地對孫牧師說，這次行程是他最近幾年佈道行程中最感欣喜的，他願意再來與紐約的華人基督徒分享福音信息。他要告訴國際福音教會聯盟，紐約的華人福音事工令人激動。

最後一場佈道會4月6日在法拉盛教堂舉行。中英文兩位講員，一位傳講耶穌基督復活的大能，一位傳講耶穌復活後要他們把上帝拯救宇宙和人類的好消息傳到地極。孫家驥牧師主持佈道會並簡要傳譯，三人配合服事並與會眾互動，共同傳揚並見證耶穌基督福音的大能。正如熊焱牧師引用大神學家摩爾特曼的話說：復活徹底更新了人類的生命，並使人的生命在永恆的上帝團契中成為不死的生命。

2021年紐約的四場復活節佈道會，讓參與者在紐約春天到來的時候慶祝耶穌基督的復活，並體會復活的大能，也鼓舞了新冠疫情中的受苦的人們：新冠雖然肆虐，但不會持久。而耶穌基督是勝過死亡的那一位，他復活的大能永遠常存。