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正確中藥調理 避免中風、心臟病

紐約訊

經常看到或聽說某某人因為中風、心臟衰竭突然倒地，有的沒醒過來就走了，有的有幸醒來也成半身不遂、嘴歪眼斜的植物人，而且容易復發，一但復發存活率更低。

這些病情絕大多數都是營養過剩引發膽固醇堆積在腦及心臟動脈血管裡，導致缺氧阻塞血流不通，血管爆裂在心臟就是心臟衰竭，爆裂在腦就是中風，而且死亡率極高。然而這些症狀都是絕對可以避免的。

基本膽固醇都是因為飲食過剩堆積動脈血管壁而造成的，如果日常注意飲食攝取，適當運動避免肥胖，就可以遠離中風心臟病發。人們都愛佳餚美食，很難控制口腹之慾，就容易發病。而且這些病沒有明顯症狀，等到感覺疼痛就已經發病了。

韓氏平衡中藥可以有效幫助溶解清理膽固醇，及時擴張血管壁讓血流通順，避免不幸，同時避免中風心臟病的再復發，修補受傷的腦組織與心臟，使其恢復正常運作。 但人們平時就要注意 1）正確飲食攝取；2）適當按時運動，散步快走慢跑都可以燃燒多餘膽固醇；3）按時量血壓，正常血壓 125/75、心跳74；4）按時西醫檢查。這些都是遠離中風心臟病發的好方法。

按個人體質不同配製最有效的中藥，避免或再發作的中風及心臟病。歡迎諮詢，首次免費。電話：917-838-2579，請留言速回，微信語音或留言：惠光HealsNYC，ID：hains2689。

中風 心臟病 血壓

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