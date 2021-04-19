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創新靈芝三萜軟膠囊加倍免疫力

紐約訊
創新牌靈芝孢子三萜類軟膠囊是人體兩大免疫系統的護衛珍品。
創新牌靈芝孢子三萜類軟膠囊是人體兩大免疫系統的護衛珍品。

春季萬物復甦，是一年養精蓄銳的好時光。但對癌症患者來說卻是一定的考驗！因為，萬物復甦的春季，各種病毒細菌開始繁殖，可讓癌細胞蠢蠢欲動，給病人帶來很多麻煩。臨床統計發現，每年春季都有相當多的腫瘤患者會因病情復發到醫院就診。

中醫講求「天地人合一」，春天氣候轉暖、萬物升發，人體內的陽氣也會自然勃發，體內循環系統功能隨之增強。在這一環境下，腫瘤患者體內殘存的癌細胞也會乘機復甦活躍，進而增加腫瘤復發、轉移機率。特別是春天易肝火上升，經循環繞乳房，橫逆犯脾胃，並使肺陰更虛，故肝癌、乳腺癌、胃癌、肺癌最易在春季復發，病情也易加重。針對春季是各種細菌、病毒開始大量復甦繁殖的季節，癌症患者，特別是乳腺癌、肺癌、胃癌、曾經出現過胸水和腹水、黃疸的患者，在這個季節更要加倍增強免疫力，以防止各種感染、感冒等導致癌症復發和轉移。

機體存在兩個免疫系統，一個是細胞免疫系統，一個是體液（免疫球蛋白）免疫系統，這兩個免疫系統在第一次受到病毒感染後，就產生了識別這種病毒的能力。如病毒第二次感染時，兩個系統就會聯合向病毒發起攻擊，消滅入侵的病毒。然而，當其中任何一個免疫系統不工作時（缺損的時候），都會導致機體無法抗拒病毒侵襲。對此，「萬物蠢蠢欲動的春天」加倍提高免疫，特別是加倍體液免疫十分重要！其中，世界各國醫學界都已經公開報導「靈芝是一個很好的免疫增強劑！」

靈芝之所以起到免疫功效的作用，主要是靈芝裡面富含的「靈芝三萜類」和「靈芝多醣」兩大成分。其中「靈芝三萜類」已經被各國科學家證實對多種癌症具有很強的輔助治療作用。根據各國科學家的報導：靈芝三萜類化合物是靈芝的主要化學和藥效成分之一。靈芝中所含三萜類化合物具有特別顯著的生理活性。針對高度競爭社會中的過度緊張工作、生活方式改變、或因環境污染導致的人體健康嚴重損害問題，靈芝三萜類化合物巨有很大的臨床應用價值！其代表作「創新牌靈芝孢子三萜類軟膠囊」，是世界唯一採用「改進型超臨界」技術萃取的「高度濃縮靈芝三萜類」軟膠囊（即「第2代ZK靈芝孢子油」）。它是人體兩大免疫系統的護衛珍品，其最顯著的提高機體免疫功能是能夠迅速提高T4/T8細胞的比值，提高NK細胞、LAK細胞、K細胞、單核吞噬細胞的識別物能力和殺傷能力。

2007年，美國丹米爾博士就「靈芝三萜類提取物的研究結果」發表學術論文指出：『原來認為靈芝的主要藥力效果在於靈芝多醣可啟動免疫系統，但靈芝所含的高度氧化的羊毛甾類衍生物——「靈芝總三萜類」，即「靈芝酸醇及其衍生物（靈芝三萜類油）」，確有抗腫瘤、抗炎症的積極屬性。 』當年，美國丹米爾博士和中國科學院研究員馮敏教授就「ZK牌靈芝孢子油（靈芝三萜類提取物）」的研究結果作了進一步討論。他高度讚揚「創新牌靈芝孢子油（靈芝三萜類高度濃縮提取物）」在防止癌症復發擴散等方面起到的顯著的免疫性主導作用。

萬物復甦的春季，即使病情已經穩定的癌症患者，每天服用兩粒「創新牌靈芝孢子三萜油」軟膠囊，即可大幅幫助安全度過「萬物蠢蠢欲動的春天」，因為一粒「創新靈芝三萜孢子油」可以起到「服用60粒靈芝孢子、或120粒靈芝膠囊」的效果！特別對於曾經出現腹水胸水的癌症患者，「創新牌靈芝孢子油」配合其「愛特多糖複合劑」抗癌組方，在春季防止癌症復發、轉移的效果會更加顯著！北美諮詢/訂購電話： 1-877-704-7117 ，網上訂購享受更大折扣，網站：www.chinesemiracleherb.com，紐約獨家零售電話：718-539-6143。

癌症 腫瘤 美國

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