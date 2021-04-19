金興紙包蛋糕推出四種新口味蛋糕

華埠巴士打街118號的金興旗艦店，只此一間並無分號。

余氏家族自本世紀初在華埠 巴士打街開設金興紙包蛋糕茶餐廳，發現全紐約華埠均有紙包蛋糕出售，要將這門傳統手藝傳承下去必須要不斷創新，在大女兒Liz及兒子John協助下，終於能鑽研出另外四種新口味，非常適合現代的外裔人士，特別是年輕一輩品嚐。

除了綿細如雲、香甜幼滑之原味紙包蛋糕外，余先生並開發另外四種新口味包括：綠茶紙包蛋糕、椰香紙包蛋糕、朱古力紙包蛋糕及士多啤梨紙包蛋糕、近年來首創香芋紙包蛋糕、斑蘭紙包蛋糕及牛油糖紙包蛋糕。

綠茶紙包蛋糕呈綠茶色，啖之有幽幽茶香，猶如清風抹臉；椰子紙包蛋糕撕開後傳出陣陣椰香縈繞舌尖，清香甘味；朱古力紙包蛋糕加入如砂糖碎之朱古力，粒粒絲滑，在舌尖上歡快舞蹈；士多啤梨紙包蛋糕粉紅幼滑，齒頰間陣陣草莓之芳香，而牛油糖紙包蛋糕的牛油糖香味更為獨特。金興系列紙包蛋糕現正特別推介大優惠，傳統風味金興蛋糕每個$0.85或三個$2、每打$8，創新口味蛋糕每個$1，每打$10。

金興除了推出系列口味之紙包蛋糕外，短期內尚有蛋撻、椰撻、老婆餅，核桃酥等美食，不但成為本地華人的心頭之愛，而紐約附近周邊城市之僑胞如華盛頓、波士頓、費城等地之華人亦專程驅車過來購買一兩打回家與家人一過嘴癮。

2020年余先生更在華埠擺也街開設老友記腸粉店，除了代售系列之金興蛋糕餅食外，並推出手拉腸粉、咖喱魚蛋及廣東粥品等的小食。

Liz Yee指出：咖喱魚蛋是另一種廣東人的傳統美食，該店採用秘製的咖喱醬汁來炮製爽脆的魚蛋，不但有超爆口感，而美味的咖喱汁更觸動食客之味蕾，將咖喱魚蛋澆在嫩滑的腸粉上添加了醬油、海鮮醬、麻醬及辣椒醬後成為老友記的另一新賣點，這些美食不日亦會在金興旗艦店推出。

此外，老友記並推出日前最流行的手拉腸粉可以配搭牛肉、鮮蝦、雞絲、叉燒、蝦米等不同款式供客人選擇，由於粉質幼滑甘香，深受食客歡迎。

金興紙包蛋糕負責人Liz Yee稱，自2020年3月新冠疫情 爆發以來，全美各地疫情肆虐，經濟停頓，失業人數大增，該店的生意亦大受影響。雖未有因疫情而停業，公司遵照CDC疾控中心及衛生局的防疫指引下繼續開業，為華埠僑胞及紐約的市民服務。

Liz Yee說，新冠肺炎疫情延續愈一年，「金興紙包蛋糕」茶餐廳為與社區人士一同面對疫情，共渡時艱齊抗疫。在這段時間內，該茶餐廳除了不斷推出多項折扣外，並捐出大批口罩、洗手液給予顧客、社區內的長者，同時致贈大批紙包蛋糕、腸粉等食物給予紐約市 各大醫院的前線醫護人員，以慰勞他們在疫情期間艱苦抗疫的貢獻。

此外，目前反亞裔的暴力歪風正盛，全美各地均有多起襲擊亞裔、歧視亞裔的事情發生，「金興紙包蛋糕」並會發動捐款給予亞太組織( Asian American Pacific Islander，簡稱AAPI)的停止仇恨亞裔運動（Stop Asian Hate）。

余先生表示：金興蛋糕只此一家，並無分號。金興紙包蛋糕旗艦店（Kam Hing Caf）：華埠巴士打街118號；電話：(646)552-7867；紙包蛋糕代售處—老友記茶餐廳（Tonii’s Fresh Rice Noodle）：華埠擺也街83號；電話：（646）250-0696。