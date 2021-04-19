盧志豪腦神內醫師談常壓性水腦症

盧志豪醫師是年輕一代的腦神經內科專家。

如果家中的長者在短期間內出現步態不穩、失智 及尿失禁伴隨嗜睡等徵狀，這些可能是腦脊髓液不正常累積所引發的常壓性水腦症的表徵。執業於法拉盛 的盧志豪腦神經內科醫師，針對這病症，提出醫學上的見解，供僑胞參考。

常壓性水腦症(Normal Pressure Hydrocephalus)是一種好發於60歲以上者的疾病，患者由於腦脊髓液積聚、腦室擴大，造成腦神經組織牽扯與損傷。它的臨床表現除步態不穩外，還常伴隨有輕微癡呆、尿失禁等症狀。常壓性水腦症患者常見表徵包括：走路步距小，有如腳被地板黏住般，踩著碎步往前衝，這些表徵常讓患者被誤診為巴金森氏症。然而，巴金森氏症患者是以抖動、僵硬為主，常壓性水腦症患者通常不會抖，而是以「舉步維艱」為最重要表現。

隨著腦脊髓液不斷積聚在腦中，壓迫腦中顳葉等周遭神經，患者開始出現健忘、認知混淆、思考及反應緩慢的症狀。另外，由於膀胱功能受影響，常壓性水腦症患者在初期時有頻尿、急尿等困擾，若未能及時找出病因，甚至會出現大小便失禁情況。

常壓性水腦症患者依但出現上述症狀擾，必須盡早就醫及治療，以減低永久性傷害。臨床上有部分病人，因誤診為巴金森氏症及老人癡呆等其它疾病，延誤治療時機，使症狀惡化，造成不可逆的傷害。這個病症診斷主要是靠臨床的症狀，以及影像學（電腦斷層掃描、核磁共振攝影）的輔助確診，一旦確定，治療主要靠外科手術「腦室腹腔分流術」，將積聚過多的腦脊髓液引流至腹腔，由自體吸收。

常壓性水腦症是一種可以治療的疾病，如果能在腦神經被壓損前，及時引流腦脊髓液，患者步態不穩等症狀，多能得到大幅改善。但若病程拖太久，手術後復原效果將因此減少。大多數常壓性水腦症的病人是找不出原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括：腦部受傷、出血、腫瘤或感染等。

盧志豪腦神經內科位於法拉盛新穎的富頓一號大樓內，疫情 期間仍看診，敬請先預約掛診。具體地址：39-16 Prince St. ste#254，Flushing, NY 11354(Hyatt Hotel後方臨羅斯福大樓)。 門診電話：646-409-4402、718-888-9870。