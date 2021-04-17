Honda 2021 SUV CR-V銷量火爆 顏值霸氣 舒適大空間 電油混動爆發強勁動力

2021款的本田CR-V，整體視覺彰顯蓬勃朝氣。

近年來，SUV憑藉其大空間、大尺寸的特點贏得了消費者的認可，不少消費者將SUV視為人生的第一台車，各大車企紛紛推出SUV來滿足市場需求。

本田 (Honda ) 作為日系汽車 品牌的三傑之一，在全世界銷量火爆，尤其是五座四輪驅動中型SUV，即本田CR-V。CR-V是Comfortable Runabout Vehicle的英文縮寫，可以理解成「嚮往自由的舒適型車輛」，在北美以及大中華市場號稱標桿級「神車」，是家用城市型SUV的最佳選項之一。為了進一步鞏固自身品牌的市場競爭力，2021款的本田CR-V，其設計師在這款車上增加了更多的安全配置，還提供了純燃油版與電油結合版供消費者選擇。

●外觀霸氣顏值高

CR-V外觀上秉持著一貫的高設計水平。尺寸上，車身的長寬高分別為182英吋、73英吋及66.5英吋，軸距為104.7英吋。相較於以往的車型，此次的車身長度增加了1.4英吋。前臉採用六邊形稜角的前進氣格柵搭配中間的黑色鍍鉻線條，格柵下方還有一條「U」型藍色鍍鉻飾條裝點，以此來區分純燃油版車與電油混動版車。兩側點陣獠牙式LED燈組與日行燈造型銳利，照明效果出色，整體視覺更彰顯蓬勃朝氣。汽車側身採用的是簡潔式的設計，全車標配全新18吋鋁合金輪殼，下方腰線以及輪眉隆起處的線條形體流暢，為車的側身增添了立體感。

車身尾部看上去圓潤飽滿，尾燈採用飛翼式的設計，呈「L」型，造型誇張時尚，內部採用LED光源，車燈點亮之後璀璨奪目，提升尾部的層次感。值得一提的是，這款車的後排採用了隱私玻璃，增加了後排乘客的乘坐私密性。在車身尾部下方，雙擎版本的CR-V排氣管用了雙進雙出的佈局，隱藏式的設計，使得尾部看起來更加整潔。底盤懸架方面則採用麥弗遜式獨立懸架、多連桿式獨立懸架，剛柔並濟。

●內部舒適空間大

設計師在內飾方面維持了本田之翼的設計邏輯，整個駕駛艙的空間質感良好，車門上加入了木紋。裝飾儀錶盤的中間部分是一塊大液晶屏，可顯示車輛的基本信息，數據直觀。三幅式多功能方向盤按鍵採用了圓形設計，與實體按鍵整合於7英吋觸控螢幕下方、其排列方式在操作上亦相當便捷，車內設計感得到了大幅度的提升。

對稱式中控台上方採用了大面積皮革加軟塑材質進行包裹，手感出色，並在中間加入了縫線設計，營造出檔次感。中控系統搭載的是第二代的Honda CONNECT本田智能連接的多媒體系統。不僅如此，這一代的車型搭載了Honda SENSING本田傳感，即主被動安全配備，包括主動剎車、車載電話、GPS、360度倒車影像、車側盲區影像、自動泊車入位、HUD抬頭顯示、後排座椅加熱、車道偏離預警、道路交通標識識別等駕駛輔助系統也是一應俱全。全系皆配備無線充電面板，告別拉長充電線進行充電的時代。此款車還配有全速域的ACC自適應巡航功能，駕駛者可以通過方向盤的按鍵來調整與前方車輛的距離，實現跟車。

CR-V的純燃油車型與電油混動車型最大的區別是按鍵式的排擋設計。電油混動版本採用的是電子按檔按鍵樣式設計並設置在空調面板的下方，造型更加的簡約，給人更大的空間感受。

CR-V 在空間表現上面領先於同級車型。配置後排掏空電動天窗以及後座出風口。防備性能方面配備三到五個安全氣囊、胎壓報警車身穩定系統。後排座椅有靠背角度調節，加入三個頭枕、中央扶手，並支持四六比例分割放倒。第二排座椅膝蓋處與前排靠背之間的距離約為三拳左右，若將第二排座椅放倒，空間容量相當於一張雙人床，無愧於「本田空間魔術師」的名號。

●電油混動耗油低

此次，CR-V仍採用1.5T的燃油版和2.0L自然吸氣發動機的電油混合版，燃油版匹配6速手動或CVT變速箱，混合版則匹配E-CVT電動變速箱。整套電動系統的設計原理是盡量最大化用電、最小化耗油。當電池電量不足時，發動機會啟動給電池充電。如駕駛者需更大的動力時，只需輕輕一踩油門，發動機和電池一起給電機提供更大的電流，從而爆發比較強的動力性能。峰值扭力為240牛米，最大馬力輸出為193匹，小小的發動機身軀卻能爆發出巨大力量，相當不可思議。

●結語

可以預見的是，在產品持續發展之下，2021款CR-V無論是在外部或內部的配置上都有了大幅改進，尤其是整車的外觀看上去更富有年輕運動的氣息。