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Toyota 2021 Highlander 動力強勁 安全性佳 收納空間特大

紐約訊
收納第三排座椅再將第二排座椅進行折疊收納，尾箱空間則可最大程度拓展。
收納第三排座椅再將第二排座椅進行折疊收納，尾箱空間則可最大程度拓展。

90年代，SUV(運動型多用途汽車)的風向標還被以硬派非承載式車身見長的主流風格所主宰之時，彼時的豐田(Toyota)決策團隊靠著敏銳的洞察力，在2000年的紐約汽車展覽會上，推出了代號為UX20的第一代漢蘭達(Highlander)。

「Highlander」在外文中表示蘇格蘭高地人英勇善戰的意思。自2000年上市至2007年中上旬停產，以超過78萬輛的勁爆銷售量坐上了北美市場的城市型SUV的鐵王座，成為可靠、舒適、大空間、電油混動、省油等優質標簽的代言車款。

同年5月，該公司在北美地區發售第二代漢蘭達，身材更加魁梧，不但繼承了初代車型的所有優點，還增加了後人爭相效法的二排座椅既可拆卸也可摺疊的空間組合方式。 2013年第三代車型登錄北美市場，其車身尺寸進一步增大，長寬高分別達到了191英吋、75.8英吋以及68英吋。它搭載的是一套適時四驅系統，除可根據路況自行調整前後軸距分配外，駕駛者還可手動鎖止中央差速器，將驅動力固定在前後軸50：50，比目前市面上許多自動化的適時四驅系統更硬核。更強的性能、更低的油耗、更親民的四驅配置使得第三代漢蘭達的銷量持續走高。

為了能夠更新換代，吸引年輕消費者的目光。2019年第四代漢蘭達閃亮登場，且在2021年推出中期改版車型。

●外觀硬派 安全性佳

此次，該車的整體外觀相較以往得到了大幅度的提升，尤其是體積。車身全長195英吋、寬為76英吋、高度為68英吋，且軸距為112英吋，內飾空間更加的寬闊。

新款車型基於TNGA-K平臺打造，定位依然是中型SUV，前臉依舊用了倒梯形前進氣格柵的設計，內部為飛翼式的飾條搭配豐田車標，由分體式設計轉換為一體式，兩側的大燈造型更為狹長，上揚犀利，霧燈區域的設計也更為個性化，整個前臉呈現出與以往車款截然不同的氣質。 此外，全系標配全LED大燈、自動大燈、遠近光自動切換等功能以凸顯對於安全性的重視。

車身側面的線條相較以往明顯，層次感得到了提升，腰線上揚的幅度更大，勾勒得很有力，傾斜式的處理在陽光照射下有著光影效果，C柱後三角窗的面積更小，大五幅式輪殼相當大方，令新一代的漢蘭達充滿力量感。 車尾的樣式設計造型簡約時尚。尾燈組硬朗又有立體感的設計，配合寬大的辨識燈帶，下方的後包圍圈進行了熏黑處理，營造了較強的運動感。

●內飾簡潔 空間寬大

作為一款城市級7座中型SUV，該車內飾採用最新的設計，使用了12.3英吋懸浮式的中控大屏，車內的物理按鍵被集中分布在中控屏下方，並匹配大面積皮質進行包裹，整體層次感鮮明，操作起來相當便利。配置方面也更趨於智能化，諸如液晶儀表盤、全景天窗、前後倒車雷達、全景影像、智慧安全系統TSS 2.0、8個安全氣囊等。

尾箱空間的容積在未收納第三排座椅前約為453升，相比第三代漢蘭達有了一定的提升。收納第三排座椅後，尾箱空間可增至大約1150升。若將第二排座椅進行折疊收納，尾箱空間則可最大程度拓展至約2076升。

●動力充沛 反應靈敏

該車配備了三套四驅系統，其中純燃油版有DTC 4WD和DVT 4WD兩種四驅系統可供消費者自行選擇。前者採用現款漢蘭達上得動態扭矩控制系統，日常駕駛時前後軸斷開，當遇到四驅系統接入的情況，動力會以50:50的前後配比介入應對，後者使用的是動態扭矩矢量控制系統。這套系統的關鍵在於可根據路況實現對前後左右輪的扭矩分配，大大提升車輛在惡劣路況的通過能力。不僅如此，它還可以藉助智能驅動分離系統在日常駕駛中實現前後軸斷開。純燃油版的標配車型搭載的是2.5L電油混動系統，最大功率為192馬力，匹配E-CVT變速箱，峰值扭距為350牛米，油耗量為每加侖可行駛20英哩。

第三套四驅系統是電油混動車型，這套名為E-Four的電子四驅系統由前面兩臺、後面一臺的電機組成，相比傳統機械四驅系統，省去了中央傳動軸，且由於電動的輸出特性，可大大提升後的扭矩輸出，實現前後100:0與20:80的扭矩分配。電油混動版車型搭載的是3.5L V6發動機，與之匹配的是6AT變速箱。第四代改版後的漢蘭達在舒適性與操控性的平衡點更高了。

●總結

2021年，中型SUV市場紛紛加碼時，那些或大5座、或7座、或豪華、或運動的，個性鮮明的對手都將漢蘭達作為假想敵，第四代中期改款版的漢蘭達便是豐田汽車的應對之策。

該車配備了三套四驅系統，反應靈敏。
該車配備了三套四驅系統，反應靈敏。
Highlander大幅度提升整體外觀與體積。
Highlander大幅度提升整體外觀與體積。
車尾造型簡約時尚，尾燈設計立體感，配合寬大的辨識燈帶。
車尾造型簡約時尚，尾燈設計立體感，配合寬大的辨識燈帶。
大面積皮質包裹，懸浮式的中控大屏，操作便利。配置方面更趨於智能化。
大面積皮質包裹，懸浮式的中控大屏，操作便利。配置方面更趨於智能化。

豐田 汽車 紐約

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