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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

強化免疫力 非常重要

紐約訊
綠健飲。
綠健飲。

大家每天過著繁忙又緊張的生活，因壓力及飲食不當而引起失眠、疲勞、腸胃不適、高膽固醇等，加上環境污染、陽光中的輻射、細菌、病毒及致癌物質，悄無聲息地對免疫系統造成了極大的損害，同時亦讓體內的游離基有更多的存在空間從而危害健康。

免疫機能有多重要？當人體的免疫力下降時，病菌就會乘虛而入引起各種疾病。此外，免疫系統負責清理體內衰老或變壞了的細胞，維持正常組織和細胞間的生理穩定，同時亦負責維持體內環境的平衡。因此，醫學界證實，許多疾病包括癌症、心血管病、胃病、細菌、病毒引起的傳染病、過敏性疾病以及自身免疫系統疾病，都與人體免疫功能是否正常有關。

美國綠健有限公司生產的綠健飲是一種與眾不同的保健品，是經過長期研究和科學論證，能全面保護人體健康，增強人體免疫系統內的自然殺傷細胞（NK細胞）的活性。直接明顯抑制人體腫瘤細胞增長，有效減輕放、化療時白血球下降等毒性反應。綠健飲還可以提高另一種具有廣泛抗腫瘤病毒和細菌感染的LAK細胞功能，從而全面增強人體免疫力，從根本上改善和增強全身抵抗力和健康狀況。不但能防治細胞不正常生長及多種慢性惡疾，亦能全面延緩衰老，對於多種疾病患者、尤其是腫瘤病人，起到預防及改善病情、促進康復的效果，令康復的療效更為事半功倍，並加快康復速度。

當你經常感到疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，例如經常患感冒、呼吸道疾病、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病、愛滋病等大部分疾病的病人，體內的免疫功能是低下的；哮喘、花粉症等過敏性疾病以及類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病，都與免疫功能有關，所以無論是自身的保健、或是病患者的康復都需要正常的免疫功能。

綠健飲其突破性的特點就在於調節人體免疫功能，把失衡的免疫功能（低下或過高）雙向調節至正常，起到無病時強身健體，有病時促進康復的特殊效果。綠健飲是純天然的免疫保健品，不含任何防腐劑、人工香料及色素等化學物質，口感甘芳平和，不涼不熱，老少咸宜，可長期飲用。

查詢電話：1-800-817-2929，公司網址：www.greenland-usa.com。

腫瘤 免疫力 過敏

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