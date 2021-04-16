孫維躍腎病高血壓中心精治蛋白尿等病症

孫維躍腎病高血壓 中心精治蛋白尿等病症。孫醫師提醒，當你發現小便混濁或起泡，有可能是蛋白尿，也可能是腎臟或尿道出了毛病，需要找腎臟專科醫生詳細檢查，並盡速尋求積極治療。看病請預約。

然而，如何辨識染患了蛋白尿呢？孫醫師說，蛋白尿指的是成人每天從小便中排出的蛋白質超過150毫克。蛋白尿又可從不同的角度來分類。如果按病因病理來分，蛋白尿可分成腎小球性蛋白尿、腎小管性蛋白尿以及暫時性蛋白尿。如果從蛋白尿的流量來分類，可分成腎病綜合性蛋白尿，即每天排出蛋白質多於3,500毫克，以及非腎病綜合症性蛋白尿，即每天排出蛋白質少於3,500毫克。此外，從蛋白質的類型上還可分成白蛋白性、球蛋白性和細分子性蛋白尿。

在多種蛋白尿分類中，以腎小球性蛋白尿最為重要，又分成原發性和繼發性。原發性蛋白尿是由微小病變型腎病(好發於青少年）、腎小球硬化性腎病（多與藥物過敏和病毒感染有關）、膜性腎病（與乙型肝炎、梅毒、細菌及其它病毒感染，以及多種腫瘤有關）、膜性增生型腎病（與丙型肝炎和其它病毒感染以及自身免疫病有關）、IgA腎病（多在中國人和其他亞洲人身上發病，與上呼吸道感染，特別是扁桃體發炎有關）、紅斑狼瘡性腎病。大多數紅斑狼瘡患者都會出現腎損壞，又以繼發腎小球蛋白尿以糖尿病、高血壓腎病最為常見。

孫醫師還說，使用容器來計算蛋白質在尿液中的具體含量，雖然較為費時，但結果最為準確。若24小時排出之蛋白尿少於1,000毫克，則要檢查血液，包括抗核抗體、血及尿中的蛋白質分析、乙、丙型肝炎等，必要時還要做腹部及泌尿道的超聲波或電腦掃描（CT SCAN）。一般而言，患者只需服用護腎、控制血壓、膽固醇和血糖的藥物，再配合飲食療法，即可控制病情。如果每天尿蛋白多於1,000毫克，則要再做腎穿刺活檢。如確診，需使用特別的藥劑如激素類、免疫抑制劑等加以治療。

若家人有腎病，建議定期檢查腎功能，即使現在無任何病症出現，但有腎、泌尿系統問題，更要儘早找腎臟專科醫生以得知是否確診，並盡速做必要治療。

孫維躍醫師資歷相當紮實豐厚，具有醫學、科學雙博士，持有美國 腎病高血壓專科特考文憑，也是美國腎科學院院士。他同時出任四家醫院之主治醫師，包括紐約 以色列醫院、法拉盛醫院、紐約皇后區醫院以及紐約信義會醫院。他早年自家鄉名校中山醫科大學全科畢業，為專業打下良好堅實基礎。

孫維躍腎病高血壓中心精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病等病症，也為患者洗腎和腎移植等，中心受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。中心地址: （1）華埠中央街 139 號 (金輪中心) 7樓703房；電話: 212-966-0808。 (2) 法拉盛王子街(Prince Street) 39-16號 3樓355室；電話: 718-886-6882。 (3) 布碌崙八大道，57街849號7樓；電話： 718-576-6678 (4) 。布碌崙賓臣墟86街2478號 1樓地舖，電話：（718）-373- 0698。