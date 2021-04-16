曼哈頓姜文灝律師專精家庭法商業訴訟

姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案成效普受社區肯定。

姜文灝律師(Kenneth W. Jiang)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並持有紐約州 、新澤西州 律師執照，是具有法學博士學位的合格律師。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等問題，亦受理有爭議出庭抗辯案件。

學養紮實、經驗豐富的姜律師指出，離婚分無爭議離婚(又稱協議離婚)和有爭議離婚。受託律師會運用現有的私有、共有、有形、無形財產、年齡、婚前與婚後雙方財務狀況、健康等因素，再加上贍養費和子女監護權、撫養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益。以上提及的各項因素及變數，都是離婚雙方在爭議中，最需考慮及面對的課題。

姜律師還以家庭法訴訟的當事人和家屬兒童的居住地為準。紐約和新澤西兩州相鄰，家庭法大同小異，然而訴訟細節、判例及程序方面卻大不同。這一點在家庭法訴訟尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同。除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同，且律師和當事人之間的溝通和默契，也是成功與否的關鍵。這些方方面面當事人不可不察。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標，應該在提交訴訟前細心通盤思考，以降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出坦誠和客觀的分析。姜文灝律師專精除了家庭法訴訟，還包括商業及個人交易上訴法庭申辯，如房屋買賣爭議、房東房客糾紛；商業債務問題、承辦跨國商務糾紛、刑事案件被告辯護以及保釋等法務問題。

姜律師地址: 曼哈頓中城東41街18號(18 East 41st Street, #402, New York, NY 10017)。若搭地鐵 前往，請在東42街中央火車站(Grand Central)下車，隔條街即達。預約洽談電話：212-986-5303。