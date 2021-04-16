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國泰銀行與UCLA合作完成「美中經濟報告2021」

紐約訊

國泰銀行與洛杉磯加大（UCLA）安德森預測中心（以下簡稱「預測中心」）合作完成的「美中經濟報告2021」今日發布。報告得出結論是，2021年美中經貿關係會與2020年大致相同；然而由於供應鏈的複雜性，脫鉤行動將會推展得十分緩慢。國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明說：「這分由預測中心為國泰銀行撰寫的報告，為讀者提供及時並具有數據支持的分析。我們很高興為客戶和想了解美中經濟及前景的人帶來有用的資訊。」

這是國泰銀行連續第四年與該預測中心合作。該項2021年的報告分析了美中兩國的持續競爭及脱鈎以及疫情後階段的發展趨勢，說明美國中國持續在各種領域中互相角力，特別是地緣政治上的影響力以及科技發展。雖然美國總統已換屆，美中兩國的競爭關係並未改變。

此一報告側重分析拜登政府治理下的美國經濟。拜登政府表示，他們將延續部分川普政府針對中國而制定的強硬經濟政策，但會改用更委婉的外交手段。報告也談論到美國對中國產品的進出口、美國房地產市場，以及超級明星城市能否重返榮景。根據該份報告，在新冠肺炎疫情大幅平緩後，美中兩國將會是增長速度最快的經濟體。

預測中心總監Jerry Nickelsburg則解釋：「我們的計量經濟模型和分析技術提供了有關美中經濟及兩個超級大國之間關係的重要數據。我們非常榮幸能和國泰銀行合作，與他們的客人分享我們獨家的專業見解。」Jerry Nickelsburg與預測中心經濟學家俞偉雄共同撰寫此份報告。

此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行或安德森預測中心的網站上下載，網址分別為https://cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-2021-annual-economic-report及https://www.anderson.ucla.edu/centers/ucla-anderson-forecast/projects-and-partnerships/cathay-bank/2021-annual-us-china-economic-report。美中經濟報告內容將會在年內定期更新。

預測中心是加州和全美最受關注且常被引用的經濟預測機構之一，在預測1990年代初加州經濟衰退的嚴重性以及自1993年以來該州經濟的反彈力度方面見解獨到。預測中心還被譽為是最先預告2001年經濟衰退的美國大型經濟預測機構。預測中心網站為uclaforecast.com。

國泰銀行為國泰萬通金控（那斯達克：CATY）的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，在北京、上海及台北均設有代表處。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。半個多世紀以來，國泰銀行與客人共同發展、不斷創新，為客人提供所需的金融產品及服務，協助他們實現目標。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司只擔保國泰銀行在美國本土分行地點的存款帳戶。

美國 中國 洛杉磯加大

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