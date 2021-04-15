順天堂清肺排毒湯科學中藥中西醫結合救治新冠肺炎推薦使用

僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，據專家介紹，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典方劑優化組合而成，組方合理，性味平和，可用於治療新型冠狀病毒感染的肺炎輕型、普通型、重型患者，在危重症患者救治中也可結合患者實際情況合理使用。該方也可用於普通感冒和流感患者。順安堂中藥號根據「清肺排毒湯」配方，採用順天堂科學中藥製成的「清肺排毒湯」科學中藥粉，受到僑胞的肯定。

「清肺排毒湯」是由北京 國家衛生健康委和國家中醫藥管理局聯合發布通知推薦各地使用。清肺排毒湯處方組合來源於中醫經典方劑組合，包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散，性味平和。21味科學中藥包括：麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、猪苓、白術、茯苓、柴胡、黃苓、薑半夏、生薑、紫菀、冬花、射干、細辛、山藥、枳實、陳皮、藿香。一瓶十天份，一天兩次，一次一湯匙，方便服用。

身為中醫師的順安堂中藥號負責人林醫師，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。林老闆表示，基本上，早先市場只注重價格低廉，對農藥、重金屬汙染及有毒物質的檢測 不夠積極，不良商家為追求利潤而減低成本，以化學添加物取代主要原料，問題發生了，造成大眾對食品或藥食材安全產生了疑慮。過去的人是吃不起，現在反而變成大家都不敢吃。有些中藥不是日常所能接觸到或有所熟悉，消費者要如何辨識其安全性，才不會選購到劣等產品，中醫師要懂得辨別藥材，才不會推薦不良藥材或中藥給病患，這都是大眾需注意的。

為了保障藥食材或藥品的安全，「順天堂製藥」與「順天本草」長年以來一直堅持追溯、查核藥材的來源，其次才是檢測。小規模藥廠因缺乏協助，沒有能力溯源，只能依靠產地或進口商把關。「順天堂製藥」及「順天本草」因產量大，完全能自己掌控溯源、檢驗、品管的工作，在藥材產地公司本身也有順天管理的農場或與順天合作的農場。順天堂這十幾年來默默地在中藥各產地布建與管理。 十多年來，順天堂在各藥廠內的實驗室已投資 了很多精密檢驗儀器設備，為消費者把關。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。