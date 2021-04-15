順天堂清肺排毒湯科學中藥中西醫結合救治新冠肺炎推薦使用
僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，據專家介紹，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典方劑優化組合而成，組方合理，性味平和，可用於治療新型冠狀病毒感染的肺炎輕型、普通型、重型患者，在危重症患者救治中也可結合患者實際情況合理使用。該方也可用於普通感冒和流感患者。順安堂中藥號根據「清肺排毒湯」配方，採用順天堂科學中藥製成的「清肺排毒湯」科學中藥粉，受到僑胞的肯定。
「清肺排毒湯」是由北京國家衛生健康委和國家中醫藥管理局聯合發布通知推薦各地使用。清肺排毒湯處方組合來源於中醫經典方劑組合，包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散，性味平和。21味科學中藥包括：麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、猪苓、白術、茯苓、柴胡、黃苓、薑半夏、生薑、紫菀、冬花、射干、細辛、山藥、枳實、陳皮、藿香。一瓶十天份，一天兩次，一次一湯匙，方便服用。
身為中醫師的順安堂中藥號負責人林醫師，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。林老闆表示，基本上，早先市場只注重價格低廉，對農藥、重金屬汙染及有毒物質的檢測不夠積極，不良商家為追求利潤而減低成本，以化學添加物取代主要原料，問題發生了，造成大眾對食品或藥食材安全產生了疑慮。過去的人是吃不起，現在反而變成大家都不敢吃。有些中藥不是日常所能接觸到或有所熟悉，消費者要如何辨識其安全性，才不會選購到劣等產品，中醫師要懂得辨別藥材，才不會推薦不良藥材或中藥給病患，這都是大眾需注意的。
為了保障藥食材或藥品的安全，「順天堂製藥」與「順天本草」長年以來一直堅持追溯、查核藥材的來源，其次才是檢測。小規模藥廠因缺乏協助，沒有能力溯源，只能依靠產地或進口商把關。「順天堂製藥」及「順天本草」因產量大，完全能自己掌控溯源、檢驗、品管的工作，在藥材產地公司本身也有順天管理的農場或與順天合作的農場。順天堂這十幾年來默默地在中藥各產地布建與管理。 十多年來，順天堂在各藥廠內的實驗室已投資了很多精密檢驗儀器設備，為消費者把關。
順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。
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