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中國嘉德2021春季誠邀藏家「雲送拍」

紐約訊
齊白石致楊度工筆花蟲冊，鏡心設色絹本土(十開)，4x32.5cm(每幅)，成交價RMB46,000,000，約美元$7,125,400。
齊白石致楊度工筆花蟲冊，鏡心設色絹本土(十開)，4x32.5cm(每幅)，成交價RMB46,000,000，約美元$7,125,400。

中國嘉德2021春季拍賣會環球雲徵集正式啟動，誠邀海內外藏家朋友踴躍「雲送拍」，雲端攜手，共同迎接又一個萬象更新的春天。中國嘉德誠邀北美僑胞將自己的藏品照片及詳細資訊發至郵箱：[email protected]

徵集門類包括：中國書畫類、古代書畫、近現代書畫、當代書畫；油畫及雕塑、當代藝術類；油畫、水彩、素描、版畫、雕塑；裝置、影像藝術、潮玩藝術。器物類：瓷器、玉器、紫砂、佛像藝術、織繡、文房及古董珍玩、古典傢俱、地毯、古琴及樂器、文房工藝品、國石篆刻、名家印譜；古籍善本、碑帖法書類：古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、歷代印譜：文獻檔案、信劄手稿；郵票、錢幣、金銀器、簽名收藏類：郵票、古錢幣、機製幣、紙鈔、金銀器物、名人手跡簽名；珠寶鐘錶尚品；珠寶、翡翠、鐘錶尚品等。

儘管全球新冠肺炎疫情尚未結束，但中國嘉德海內外業務均正常進行，不受影響。中國嘉德2020秋季拍賣會剛剛圓滿收官，總成交額23.237億元，總成交率81%，還誕生兩件億元珍品，37件拍品成交價超千萬元。

變化是2020年的關鍵詞。面對各種挑戰和不確定性，中國嘉德的腳步穩健而堅實：在疫情的困境下，調整結構，轉型升級，以嘉德四季第56期拍賣會率先回歸拍場，成功敲響2020年春季第一槌，並取得了令人矚目的成績，宣告了拍賣市場春天的歸來。第57期四季拍賣會、每月一期的網路拍賣會等，中國嘉德逆勢而上，乘風破浪。尤其令人驚喜的是，在新技術的助力下，網路買家異軍突起，雲徵集勢不可擋。

北美僑胞「雲送拍」藏品照片及詳細資訊請發至郵箱：[email protected]；北美辦事處詳情諮詢：212-308-8889。

中國 拍賣 雕塑

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