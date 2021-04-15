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天下一家重新開幕 美食供選 歡迎加盟

紐約訊
天下一家美食廣場重新開幕，備各式優惠，歡迎光臨。
天下一家美食廣場重新開幕，備各式優惠，歡迎光臨。

法拉盛38th Ave(華美銀行後方)的「天下一家」美食廣場重新開幕，盛大酬賓。美食廣場精選川味麻辣燙、香鍋、粵式佳餚、溫州小吃、明爐燒臘等各式美食與僑胞共樂，為僑胞增添桌上佳餚。名廚主理提供真正超值美味、而銅板價格，讓僑胞在萬物皆漲的環境下盡享美食。美食廣場備有免費地下停車場，歡迎僑胞前往選購。

活動期間提供正宗港式燒肉$9.5/磅，二磅或以上僅$8.5/磅；滷水鴨/燒鴨$22/隻；蔥油/豉油雞$19/隻；溫州臘雞$9/隻，$80/10；魚餅$8/條；魚丸$12/磅；香煎帶魚$5/盒；風味醃蘿蔔$5/盒；各式麵包（原價:$1.5/個）4FOR$5.00等，讓僑胞真體驗超值美食享受。

本次開幕，再度推出疫情前深受僑胞喜愛的粵菜名店龍騰閣。首推優惠各式雙龍$38.95，同時精選了30餘款特色粵式馳名小炒，以全面20%off任君挑選品嚐。而充滿川味的麻辣燙、麻辣香鍋套餐則提供半價50%off酬賓大優惠。對於一年來因受疫情影響而無法真正大啖美食的僑胞，可謂是大飽口福又經濟實惠。天下一家美食廣場從清晨7點即營業，可享受福州早點、西點麵包蛋糕飲品、粵式精緻小炒、正宗港式燒臘、溫州魚丸、臘雞、臘肉，僑胞在極低的花費下即可輕鬆品嚐到美味。同時，美食廣場尚有部分鋪位，歡迎有心創業人士加入。

各地移民匯集的法拉盛，除帶來了地方的繁榮，其獨特菜系更豐富了舌尖上的味道。在法拉盛，街頭巷尾東西南北不同風味和菜系的中餐館林立，共享廚房的推出提供其多樣化的選擇，讓餐點多元化且價格平易又免小費，這些都是讓美食廣場深受各界喜愛，獨佔餐飲鰲頭的原因。

天下一家地址：142-28 38 Ave., Flushing NY 11354。

美食 法拉盛 疫情

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