陳桂女中醫針灸治療花粉症過敏

陳桂女中醫精治花粉症，為您調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛Sanford Tower內的陳桂女中醫診所，在花粉季節裡特別為僑胞提供解決花粉過敏 及增強免疫力的針炙療程，解決過敏煩憂，另有各種針灸、推拿，接受大部分保險 ，無保險人士提供優惠，歡迎大眾致電洽詢。

陳醫師表示，體質差、不能適應季節及氣候變化的人，每到冬春交替之季或春暖花開的季節，就會有噴涕連連、眼癢流眼淚、喉嚨癢等症狀出現，造成生活、工作、學習上的不便。要制止外界各種有害物質對人體的損害，最好的方法就是從改善、糾正、調整人體的免疫機能開始，以求達到治標又治本的目的，目前陳醫師推出能夠解決花粉病症及增強免疫能力，同時避免花粉症復發的整套針灸療法，讓民眾免除過敏之苦。

去年新冠病毒疫情爆發至今，造成訐多人身體上的負擔，同時也造成更多人心理上的恐懼及焦慮。陳醫師表示，不管是病後調養或是增強抵抗力，又甚或是精氣神的調養都可以以中醫藥調理，歡迎僑胞預約就診。

陳醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本 指壓，具有數十年豐富的臨床經驗。為病患診斷時均先根據個人的情況了解病因，再為病患解說及安排一系列的療程，並配合中草藥方的食用。

醫術精湛的陳桂醫師，曾任職上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。來美後，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也都非常熱心，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳醫師服務項目有：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡及白卡、Aetna、老人牛津保險等。預約電話：718-961-7222，地址：33-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355(Sanford Tower內，地下樓備有收費停車場)。