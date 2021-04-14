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陳桂女中醫針灸治療花粉症過敏

紐約訊
陳桂女中醫精治花粉症，為您調節體質、增進免疫力。
陳桂女中醫精治花粉症，為您調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛Sanford Tower內的陳桂女中醫診所，在花粉季節裡特別為僑胞提供解決花粉過敏及增強免疫力的針炙療程，解決過敏煩憂，另有各種針灸、推拿，接受大部分保險，無保險人士提供優惠，歡迎大眾致電洽詢。

陳醫師表示，體質差、不能適應季節及氣候變化的人，每到冬春交替之季或春暖花開的季節，就會有噴涕連連、眼癢流眼淚、喉嚨癢等症狀出現，造成生活、工作、學習上的不便。要制止外界各種有害物質對人體的損害，最好的方法就是從改善、糾正、調整人體的免疫機能開始，以求達到治標又治本的目的，目前陳醫師推出能夠解決花粉病症及增強免疫能力，同時避免花粉症復發的整套針灸療法，讓民眾免除過敏之苦。

去年新冠病毒疫情爆發至今，造成訐多人身體上的負擔，同時也造成更多人心理上的恐懼及焦慮。陳醫師表示，不管是病後調養或是增強抵抗力，又甚或是精氣神的調養都可以以中醫藥調理，歡迎僑胞預約就診。

陳醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本指壓，具有數十年豐富的臨床經驗。為病患診斷時均先根據個人的情況了解病因，再為病患解說及安排一系列的療程，並配合中草藥方的食用。

醫術精湛的陳桂醫師，曾任職上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。來美後，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也都非常熱心，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳醫師服務項目有：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡及白卡、Aetna、老人牛津保險等。預約電話：718-961-7222，地址：33-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355(Sanford Tower內，地下樓備有收費停車場)。

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