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中科院防疫包 無償領靈芝孢子粉唯一醫用孢子粉 科學增強免疫抗病毒

紐約訊
中科集團贈送靈芝孢子粉支持武漢一線。
中科集團贈送靈芝孢子粉支持武漢一線。

美國第三波疫情失控，華人感染也明顯增多！中科院旗下中科藥業作為中國重點防疫物資企業，在紐約設有分支機搆，發起海外華人特別關愛活動——「靈芝共築免疫力，協力抗擊病毒！」但凡年齡超過55周歲的在美僑胞，皆可免費申領兩瓶中科破壁赤靈芝孢子粉（價值152美金），預約電話1-718-886-8834，電話登記免費領取或免費郵寄。領取地址：136-33 37th Ave., STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁）。

新冠病毒進入機體後，主要依靠機體免疫系統將其消滅。當體質變得虛弱或免疫低下時，最易遭受新冠病毒感染，並難以治癒。年紀超過55歲的年長者，有基礎疾病者，對於新冠病毒更加高危和脆弱，更要注意適當使用提升免疫力的預防性治療。中科破壁靈芝孢子粉經超過22家醫院臨床驗證，對於患有心臟病、慢性肝病、慢性肺病、糖尿病等基礎疾病的患者，可以快速構築起免疫力，抵禦新冠病毒。

中科院旗下的中科破壁靈芝孢子粉，是唯一已在醫院被用於臨床治療的靈芝產品，可被用來加快新冠患者恢復。新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文宏表示，「真正把病毒清除的就是人自身的免疫系統」。靈芝是中國營養保健食品協會推薦的、有助於防治新型冠狀病毒感染的營養補充劑。靈芝中富含的靈芝多糖和三萜成分可以增強機體抵抗力，降低感染風險，同時養護慢性疾病。在中國大陸抗擊疫情期間，中科院旗下的中科集團被選為中國重點防疫物資企業，數十家醫院、診所都採用中科靈芝孢子粉增強自身防護，並且在多位新冠患者臨床治療中，服用中科靈芝孢子粉可以極好地促進患者「陽」轉「陰」。相對連花清瘟膠囊，靈芝孢子粉具有無禁忌症、同時溫補機體、促進患者愈後恢復的特點。

暨中國大陸全面贈送靈芝孢子粉抗疫活動順利開展，中科院攜手旗下中科公司，共同準備了首批1000瓶靈芝孢子粉膠囊，以紐約開始進行免費贈送活動，助力華人共同提高免疫，減少疫情傳播，守護家人健康。滿55周歲者可以免費電話預約登記申領，先到先得。電話1-718-886-8834，地址：136-33 37th Ave., STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁）。

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