法拉盛東街口福州雞欄、雜貨店開張

東街口福州雞欄、雜貨店開張，貨品齊全。

【紐約 訊】法拉盛的福州鄉親們有福了，一家結合雞欄和福州特色食品的雜貨店在凱辛娜大道的圖書館斜對面開張營業了。東街口福州雞欄、雜貨店由旅居美國 30年的鄭氏夫婦親自管理，針對福州鄉親的喜好，提供最有家鄉味的食品，店面不大，但應有盡有。雜貨店接受糧食券，新張期間有優惠。歡迎各界光臨參觀選購。

雜貨店供應鮮活家禽。每天從上州 的親友家禽飼養場運送新鮮家禽，所有自養活家禽全屬純天然成長，嚴禁使用任何類固醇或抗生素。家禽飼養場採取自動化餵養，場地寬濶，環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。除了著名的紅毛三黃走地雞外，尚出售黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、乳鴿、鵪鶉、鷓鴣，火雞及兔仔。

熱心的老闆娘親自駐店並開心與大家分享各種食材的營養資訊，以及祖傳的料理方法。為因應現代人講究養生的風潮，同時銷售健康養生的五穀雜糧、堅果類食品。該店提供福州人傳統風味小吃魚丸、燕丸、燕皮、扁肉皮、紅棗、鹿茸菇、姬松茸及其他各種菇類；粉干、米燕、手工麵線、紅槽、蝦油、清紅酒、番薯燒酒等，無處不在的故鄉老味道，讓身在其中的你回憶昔日深藏在心裡的思念。

東街口雜貨店不僅福州乾貨齊全，還陳列著各式養生食品，如香菇、紅棗、紫菜、蝦米、小魚干、日本干貝、人參、鮑魚等等。這些多樣化的食品，由於商品種類繁多且品質有保障，即便不是來自福州的僑胞到此走走逛逛，也能尋獲意想不到的美食喔！

鄭太太特別介紹：福州老話「無魚丸不像晚餐」，可見魚丸在福州菜當中是不可或缺的食材。該店的手工魚丸，品質和口感都是一流。此外，該店的福州魚面也是傳統做法，魚面是用色白質細的鰻魚或黃魚肉打制而成魚肉麵條，而有的地方也叫它魚絲。魚面的做法是刮取鰻魚魚肉，剔刺、去皮、刷鱗，地瓜粉撒在案板和魚片上，用小木槌在魚片上輕輕地捶打，捶打、碾擀得很薄之後，切成麵條，即可下鍋烹煮了，即新鮮捶魚面。它鬆軟香脆，柔滑筋道，味鮮爽口，魚香撲鼻，爽滑無比。

雞欄每日自上州農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親往預訂選購或電話預訂。地址：41-39 Kissena Blvd., Flushing，中美超巿隔壁；七天營業電話：646-301-5678。