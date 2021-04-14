我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

法拉盛東街口福州雞欄、雜貨店開張

工商秘書
東街口福州雞欄、雜貨店開張，貨品齊全。
東街口福州雞欄、雜貨店開張，貨品齊全。

紐約訊】法拉盛的福州鄉親們有福了，一家結合雞欄和福州特色食品的雜貨店在凱辛娜大道的圖書館斜對面開張營業了。東街口福州雞欄、雜貨店由旅居美國30年的鄭氏夫婦親自管理，針對福州鄉親的喜好，提供最有家鄉味的食品，店面不大，但應有盡有。雜貨店接受糧食券，新張期間有優惠。歡迎各界光臨參觀選購。

雜貨店供應鮮活家禽。每天從上州的親友家禽飼養場運送新鮮家禽，所有自養活家禽全屬純天然成長，嚴禁使用任何類固醇或抗生素。家禽飼養場採取自動化餵養，場地寬濶，環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。除了著名的紅毛三黃走地雞外，尚出售黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、乳鴿、鵪鶉、鷓鴣，火雞及兔仔。

熱心的老闆娘親自駐店並開心與大家分享各種食材的營養資訊，以及祖傳的料理方法。為因應現代人講究養生的風潮，同時銷售健康養生的五穀雜糧、堅果類食品。該店提供福州人傳統風味小吃魚丸、燕丸、燕皮、扁肉皮、紅棗、鹿茸菇、姬松茸及其他各種菇類；粉干、米燕、手工麵線、紅槽、蝦油、清紅酒、番薯燒酒等，無處不在的故鄉老味道，讓身在其中的你回憶昔日深藏在心裡的思念。

東街口雜貨店不僅福州乾貨齊全，還陳列著各式養生食品，如香菇、紅棗、紫菜、蝦米、小魚干、日本干貝、人參、鮑魚等等。這些多樣化的食品，由於商品種類繁多且品質有保障，即便不是來自福州的僑胞到此走走逛逛，也能尋獲意想不到的美食喔！

鄭太太特別介紹：福州老話「無魚丸不像晚餐」，可見魚丸在福州菜當中是不可或缺的食材。該店的手工魚丸，品質和口感都是一流。此外，該店的福州魚面也是傳統做法，魚面是用色白質細的鰻魚或黃魚肉打制而成魚肉麵條，而有的地方也叫它魚絲。魚面的做法是刮取鰻魚魚肉，剔刺、去皮、刷鱗，地瓜粉撒在案板和魚片上，用小木槌在魚片上輕輕地捶打，捶打、碾擀得很薄之後，切成麵條，即可下鍋烹煮了，即新鮮捶魚面。它鬆軟香脆，柔滑筋道，味鮮爽口，魚香撲鼻，爽滑無比。

雞欄每日自上州農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親往預訂選購或電話預訂。地址：41-39 Kissena Blvd., Flushing，中美超巿隔壁；七天營業電話：646-301-5678。

上州 美國 紐約

上一則

女子約會軟件邀男子上門 卻來者不善被劫

下一則

紐約客談／嬌生疫苗叫停 恐減緩紐約市接種進程

延伸閱讀

28歲華男失蹤 家人急尋

28歲華男失蹤 家人急尋
「仇恨犯罪要報案」 吳銘恆：警方會全力徹查

「仇恨犯罪要報案」 吳銘恆：警方會全力徹查
緬街公車道阻復甦 法拉盛商民抗議

緬街公車道阻復甦 法拉盛商民抗議
法拉盛鬧市白日槍響 民眾恐慌

法拉盛鬧市白日槍響 民眾恐慌
法拉盛緬街公車道開罰首日 怨聲載道

法拉盛緬街公車道開罰首日 怨聲載道

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見