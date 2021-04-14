麒麟雲總機 北美華人企業電話首選

麒麟雲總機是北美華人企業電話首選，性價比遠超傳統電信公司。

自從美國華人 著名企業家、慈善家王嘉廉(Charles B. Wang) 投資創建以來，麒麟電視一直引領華語電視娛樂及通訊潮流。過去15年中，除通過電視和家庭電話產品精誠服務北美華人家庭外，麒麟電視於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com) ， 向美國和加拿大商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案，而每條線費用僅$19.99/月，只有傳統商業電話的30-40%。

麒麟雲總機專為華人企業量身訂制，特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險和理財仲介以及各類培訓機構。它有以下優點。

可保留原號碼，配置簡單，無需復雜布線，將麒麟雲總機提供的轉接器連上互聯網和話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公。

可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示；可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發到指定Email，客戶永不流失。集成亞馬遜、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

下面以FreshGoGo為例。FreshGoGo (www.freshgogo.com)是最近幾年崛起於紐約、專門為亞裔提供生鮮食材和地道亞洲美食的優選移動電商平臺，業務遍及美東和中部、南部20多個州，服務數十萬客戶，業務規模龐大。麒麟雲總機為FreshGoGo全面規劃並構建了企業通信系統，使公司運營、供貨商管理、客戶服務等諸方面實現無縫連接，穩定高效，成本大幅降低，用戶滿意度很高。FreshGogo 總經理陳女士說：我們的業務規模和複雜程度讓任何一家主流通信公司都望而卻步，但麒麟雲總機通過既有前瞻性又特別符合我們業務需要的方案，使FreshGoGo通訊成本降低了60%，效率大大提高，效果超出預期。

有的醫生診所分別在曼哈頓、布魯克林、法拉盛 開了3家分所，其中曼哈頓診所只有周一、周三提供服務，而布魯克林是周二周四，法拉盛則每周六。以前使用傳統電話服務，病人經常打去醫生不上班的診所聯系不到人，病人就轉去了別的醫生。自從使用麒麟雲總機以後，不管個人打電話給哪個號碼，電話都會轉接到有人接聽的診所。真是太方便了。

有的律師事務所有多位合伙人。以往客戶諮詢法律服務時都只能直接打廣告上看到的辦公電話，下班後客戶就會因找不到人而轉去其他律所。事務所花了不少廣告費，但用戶卻增加不多。麒麟雲總機幫仔細規劃了通訊系統。每一通電話進來所有分機都會響鈴，總會有人接聽。在下班時間，電話會依次轉接到指定人員手機上，客戶總能找到人。

疫情讓很多華人企業面臨空前挑戰，麒麟雲總機深信，唯有通過科技提升運營品質才能在疫後經濟復蘇中拔得頭籌。麒麟雲總機願助華人企業一臂之力。聯繫郵件：[email protected]，更多資訊請查詢網站： www.kylintv.com （麒麟電視+麒麟電話） 或者訪問 www.kylinbiz.com （麒麟雲總機） ，或者撥打電話 ：1-888-518-7018。