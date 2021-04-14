空調知識HVAC 免費培訓班正在招生

空調知識HVAC免費培訓班招生，學員有機會得到格力空調安裝認證書。

北美格力商用總代理為了更專業服務客戶的需要，幫助學員更新市場技術知識，Y&N-GREE COMMERCIAL USA-NATIONAL PRODUCT CENTER 的空調知識HVAC 培訓班現正公開招生 。4/19起舉辦連續三場專業的空調培訓班，中英雙語分開培訓。此培訓班需要提前報名，名額有限，學員需具有EPA執照，歡迎聯繫預約報名。

中文培訓時間：4/19 9AM-5PM，4/20 9AM-12PM，4/20 2PM-5PM，4/21 9AM-12PM。

英文培訓時間： 4/22 9AM-5PM，4/23 9AM-12PM。

培訓內容包括：空調安裝起步，工具，操作程式，檢測 ，實地勘察，安全事項，戶型選型，售後維修等等。

培訓地點：具有5千呎的展示廳和安裝培訓中心，將配有各種實體空調機器，配合培訓內容讓學員能夠實際操作，鞏固空調技巧與知識。

此次培訓將邀請北美格力商用Y&N-GREE COMMERCIAL HVAC Engineer、HVAC 總監進行培訓講解，參與培訓的學員，將有機會得到格力空調安裝認證書。

預約報名電話：718-969-6888；718-969-7888；917-903-2697

培訓班地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366

公司網址：www.gree-america.com。