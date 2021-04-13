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太子牌有機雲南普洱茶 全新上市 手工採摘 國際認證 物超所值

紐約訊
太子牌有機雲南普洱茶全新上市，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，有機認證，數量少，非常珍貴。
太子牌有機雲南普洱茶全新上市，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，有機認證，數量少，非常珍貴。

近年來，普洱茶越來越受大眾喜愛，不單只是因為口感與味道獨特，甚至很多年輕族群是為了鏟油減脂和暖胃而喝普洱茶的。經過一連串的節日，吃貨們大快朵頤、增磅數月後，這太子牌新品100%有機普洱可以說是來得剛剛好。

有關普洱茶的減脂效果，早在20多年前就已發表於日本學者的研究報告中，當時尚未表明其作用機制；2019年，Nature期刊的Nature Communications發表了一篇關於普洱茶對降低血脂與膽固醇的研究，文中指出普洱茶的茶褐素、茶鹼等特殊成分在身體吸收及轉化後，對於代謝機制及腸道菌群有交互影響的作用，以達到降低血清甘油酯和總膽固醇水平的成效。此外，普洱茶亦被證實具備多種對人體有益的效果。

古代中醫著作「本草綱目拾遺」中，對普洱茶的描述如下：「普洱茶性溫味香，解油膩，苦澀，逐痰下氣。」可見飲用普洱的好處自古至今早已被人們熟知，特別是雲南的普洱，更是極具盛名。先前更有新聞報導指出，發酵茶中的兒茶素會附著在流感病毒表面突起的蛋白質，使病毒失去改染力，對防疫可能有幫助，目前該項研究屬於實驗階段，仍需進一步研究。

美國太子牌的正宗雲南100%有機普洱茶，屬於完全發酵的熟茶，茶澤褐紅，湯色紅潤透光，香氣沉著且口感渾厚，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，完全手工採摘避免雜質摻入，影響普洱茶口感，由於是純正雲南丘陵地種植，數量極少，非常珍貴。從選料、烘培、至茶包製作的過程一絲不苟，更是獲得國際有機組織ECOCERT SA的認證，同時也有USDA Organic有機標章，衛生可靠，天然有機，喝得健康有保障。太子行一向以品質優良及價格合理著稱，太子牌有機普洱茶每盒內有100茶包，超高CP值，絕對是普洱茶友們的最佳選擇。

太子牌全線七款有機茗茶，均獲得國際有機組織認證，每款各具特色：太子牌有機綠茶採中國有機認證茶園內最幼嫰綠茶葉製成；太子牌有機白牡丹茶採輕度發酵工藝製作，最大化保留高抗氧化活性；太子牌有機茉莉花茶嚴選上等有機綠茶，以鮮香的苿莉烘培製成；太子牌有機烏龍茶產自福建武夷地區，飲後唇齒留芳；太子牌有機紅茶，雲南大葉種茶葉，茶香濃厚，口感香醇。

太子牌有機茗茶包裝簡潔高雅，性價比極高，在亞馬遜Amazon.com上大受好評，是長年熱銷茶飲品牌。太子牌有機茗茶於各大超市、雜貨店及電商均有售賣，想知道更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或致電美國太子行1-800-732-2328。

太子牌有機雲南普洱茶全新上市，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，有機認證，數量少，...
太子牌有機雲南普洱茶全新上市，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，有機認證，數量少，非常珍貴。

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