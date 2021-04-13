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慕恒律師樓姚律師為社區排憂解難前司法部Medicaid Fraud特勤探員

紐約訊
司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。
司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。

美國生活和工作，難免會遇到一些民事糾紛。有時候更可能會涉及刑事诉讼。司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。 特別對於社區的醫療機構業者，可謂是一個不可多得的「insideman/局內人」。

姚律師表示：「華語流利的他曾被紐約州檢察長任命為特勤探員供職多年，那段崢嶸歲月最讓他懷念的是常常單槍匹馬，一個人帶著兩把槍，跑遍紐約州大大小小地方，看遍各種風土人情。」在任職期間，姚律師不光和高智商罪犯與律師團隊兵不血刃交手過，也和窮兇極惡的歹徒鬥智鬥勇過。他不但跑遍了社會最底層最危險的區域，也為司法部調查過無數富豪與商業人士。從刑事大案、到金融犯罪、到他最擅長的醫療健保欺詐案等無不涉及。他所破的大案，曾被司法部公開發布媒體通訊並受邀舉辦各類中英文講座。

自開業以來，姚律師接到許多華韓裔商家以及醫療業者的求助電話。他表示，在不同階段，隨著政治風向、民意所向、以及民選官員的政治訴求等不同因素，執法力度和手段很不一樣。因此，如果沒有專業的經歷和政府內部工作的經驗，普通商家和醫療從業者遇到政府調查和民事或者刑事的追責時，很難一眼辨別出追查機構的真正目的，從而無法很好地對症下藥或者得到最佳解決方案。姚律師表示，面對潛在的刑事或者民事追責，最重要是辨別政府單位到底「要人(坐牢)」還是「要錢(罰款)」方能夠對症下藥。

姚律師對自己的「文武雙全」最為自豪，在警校培訓時他曾是建校史上少有的華裔班長。姚律師認為，亞裔在美國社會不能只做悶聲做事的模範公民，該發聲時也要勇於發聲。要做到拿起筆來能寫狀子，放下筆來能拍桌子。凡事不卑不亢，沉著應對，據理力爭，方能得到主流社會和政府的尊重。一味地因為害怕而退讓，只會讓對方覺得亞裔好欺負。慕恒律師事務所除了主打的民事訴訟和刑事業務之外，也服務社區移民法、商業法、遺產遺囑等需求。

歡迎社區人士致電(212)392-5828或瀏覽網頁www.yaolawoffice.com約談見面與諮詢。地址：3050 Whiteston Expy, Suite # 402B, Whitestone, NY 11354(停車場在大樓後面)。

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