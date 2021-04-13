我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

紐約市「06足球夏令營」現正接受報名

紐約訊
「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，及五人同行一人免費團購優惠！
「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，及五人同行一人免費團購優惠！

2021年「06足球夏令營」現正接受報名，凡年滿5至13周歲(2008年至2016年間出生者)，對足球感興趣的男女兒童均歡迎報名參加。4月30日之前註冊報名者，均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，五人同行可享受一人免費團購優惠。有意參加者請登入官方網頁www.06united.com 辦理註冊手續。此外，06聯足球體育會將於5月舉辦「06女子足球交流日」免費活動及「淘大盃」8人制男子足球錦標賽等。

06聯足球體育會(06 United Football Club)自2014年開始舉辦「青少年足球發展計劃」周末訓練課程以來，一直深受紐約社區各界的歡迎及支持，學位多年來亦持續供不應求。有見及此，該球會於2019年起在紐約市多個地區增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在讓更多青少年兒童有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑假期間空餘時間發掘出運動潛能。學員可以鍛鍊體魄並培養良好的體育嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由具有美國足球協會（USSF）專業執照資格的教練授課，根據學員的年齡及水平進行編入夏令營各不同組別，並嚴格遵循紐約市衛生局和美國足球協會的傳染疾病安全指引。課程均在暑假期間進行，每期上課8周，每周2課，逢星期一到五不同時段分別在紐約市四個主要華人社區進行上課訓練。訓練地點包括布碌崙日落公園 (Sunset Park, Brooklyn)、皇后區法拉盛及麥斯佩斯 (Flushing and Maspeth, Queens)、曼哈頓唐人街 (Chinatown, Manhattan)。

2006年6月成立的06聯足球體育會是一家註冊501(c)(3)的非牟利體育機構，成立目的是致力於紐約市社區內推動足球運動發展，提升本地華人足球水平。2019年，06聯足球體育會有幸與美職大聯盟(MLS)職業球隊「紐約城足球俱樂部」(NYCFC) 結成官方青訓合作夥伴，更是首支獲得NYCFC正式認可的亞裔足球俱樂部。目前，該球會的成人隊、青訓部會員、教練及義工團隊合共約400人。

如欲了解更多06聯足球體育會最新活動資訊，請瀏覽官網www.06united.com，或電郵[email protected] ，也可致電（718）760-0280。

「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享優惠。
「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享優惠。

足球 紐約市 美國

上一則

搭地鐵安全嗎？暴力案頻傳 民調：7成乘客憂安全問題

下一則

抗議仇亞 14日傍晚「紐約市地鐵乘客示威」

延伸閱讀

紐約市施打逾500萬劑 將增接種點 包括皇后區購物中心

紐約市施打逾500萬劑 將增接種點 包括皇后區購物中心
白思豪：紐約市5萬網課生選擇返校 4月26日起上課

白思豪：紐約市5萬網課生選擇返校 4月26日起上課
華裔義工、市府專員 班森賀發反仇恨亞裔傳單

華裔義工、市府專員 班森賀發反仇恨亞裔傳單
亞當斯：若當選市長 將致力推動風力發電

亞當斯：若當選市長 將致力推動風力發電
楊安澤：取締街頭無證小販、增加執照 引爭議

楊安澤：取締街頭無證小販、增加執照 引爭議

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓