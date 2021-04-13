紐約市「06足球夏令營」現正接受報名

「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，及五人同行一人免費團購優惠！

2021年「06足球 夏令營」現正接受報名，凡年滿5至13周歲(2008年至2016年間出生者)，對足球感興趣的男女兒童均歡迎報名參加。4月30日之前註冊報名者，均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，五人同行可享受一人免費團購優惠。有意參加者請登入官方網頁www.06united.com 辦理註冊手續。此外，06聯足球體育會將於5月舉辦「06女子足球交流日」免費活動及「淘大盃」8人制男子足球錦標賽等。

06聯足球體育會(06 United Football Club)自2014年開始舉辦「青少年足球發展計劃」周末訓練課程以來，一直深受紐約社區各界的歡迎及支持，學位多年來亦持續供不應求。有見及此，該球會於2019年起在紐約市 多個地區增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在讓更多青少年兒童有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑假期間空餘時間發掘出運動潛能。學員可以鍛鍊體魄並培養良好的體育嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由具有美國 足球協會（USSF）專業執照資格的教練授課，根據學員的年齡及水平進行編入夏令營各不同組別，並嚴格遵循紐約市衛生局和美國足球協會的傳染疾病安全指引。課程均在暑假期間進行，每期上課8周，每周2課，逢星期一到五不同時段分別在紐約市四個主要華人社區進行上課訓練。訓練地點包括布碌崙日落公園 (Sunset Park, Brooklyn)、皇后區法拉盛及麥斯佩斯 (Flushing and Maspeth, Queens)、曼哈頓唐人街 (Chinatown, Manhattan)。

2006年6月成立的06聯足球體育會是一家註冊501(c)(3)的非牟利體育機構，成立目的是致力於紐約市社區內推動足球運動發展，提升本地華人足球水平。2019年，06聯足球體育會有幸與美職大聯盟(MLS)職業球隊「紐約城足球俱樂部」(NYCFC) 結成官方青訓合作夥伴，更是首支獲得NYCFC正式認可的亞裔足球俱樂部。目前，該球會的成人隊、青訓部會員、教練及義工團隊合共約400人。

如欲了解更多06聯足球體育會最新活動資訊，請瀏覽官網www.06united.com，或電郵[email protected] ，也可致電（718）760-0280。