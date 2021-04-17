紐約4華社「06足球夏令營」報名

「06足球夏令營」現正招生，4月30日之前註冊報名者均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，及五人同行一人免費團購優惠！

06聯足球 體育會(06 United Football Club)自2014年開始舉辦「青少年足球發展計畫」周末訓練課程以來，一直深受紐約社區各界的歡迎及支持，學位多年來亦持續供不應求。有見及此，該球會於2019年起在紐約市 多個地區增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在讓更多青少年兒童有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑假期間空餘時間發掘出運動潛能，鍛鍊體魄並培養良好的體育嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由具有USSF美國 足球協會專業執照資格的教練授課，根據學員的年齡及水平編入夏令營各不同組別，並嚴格遵循紐約市衛生局和美國足球協會的傳染疾病安全指引。課程均在暑假期間進行，每期上課八周，每周兩節課，逢周一到五不同時段分別在紐約市四個主要華人社區進行上課訓練，包括布碌崙日落公園(Sunset Park, Brooklyn)、皇后區法拉盛及麥斯佩斯(Flushing and Maspeth, Queens)、曼哈頓唐人街(Chinatown, Manhattan)。

於2006年6月成立的06聯足球體育會是一家註冊501(c)(3)的非營利體育機構，成立的目的是致力於紐約市社區內推動足球運動發展，提升本地華人足球水平。於2019年，06聯足球體育會有幸與美職大聯盟(MLS)職業球隊「紐約城足球俱樂部」(NYCFC) 結成官方青訓合作夥伴，更是首支獲得NYCFC正式認可的亞裔足球俱樂部。目前，該球會的成人隊、青訓部會員、教練及義工團隊合共約400人。

2021年「06足球夏令營」現正接受報名，凡年滿5至13周歲(出生年份為2008年至2016年)，對足球感興趣的男女兒童均歡迎報名參加。於4月30日之前註冊報名者均可享有八五折(15% off)早鳥折扣，及五人同行一人免費團購優惠！有意參加者請登入官方網頁www.06united.com辦理註冊手續。此外，06聯足球體育會將於5月舉辦「06女子足球交流日」免費活動及「淘大盃」八人制男子足球錦標賽等。如欲了解更多06聯足球體育會最新活動資訊，請瀏覽官網、電郵[email protected]或致電(718)760-0280洽詢詳情。