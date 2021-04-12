歡慶牛年，全新SANTA FE抽獎活動。

雖然COVID-19所帶來的疾苦與不確定性仍舊存在，但現代汽車 始終為顧客提供頂尖的性能與安全性，讓顧客在行車上安心無憂，能夠將心力花在其他地方。現代汽車特此舉辦了全新SANTA FE抽獎活動，讓現代汽車助您牛年扭轉乾坤，滿載心安！同時，現代汽車也希望通過此次抽獎活動，讓大家的牛年有一個精彩的開始，好運連連！

作為現代汽車的旗艦車型之一，全新的2021 Santa Fe讓您享受精湛科技和安全功能，以及大膽設計與卓越性能。現代Santa F象徵著現代汽車致力於為客戶提供安全與舒適的高品質車輛的承諾。

活動時間：2021年3月19日-2021年4月15日。活動參加方式：1. 回答兩個簡單的問題；2. 在問卷調查中填寫您的個人信息；3. 在社群媒體 上分享這個活動(非必要)。獎品公布：活動獎品：$100 Amazon .com禮卡；獲獎者人數：隨機抽取20位獲獎者。獲獎者公布：獲獎者將會在2021年4月23日左右收到郵件或是電話通知。最終確認的獲獎者名單約一周後將在現代汽車抽獎網站上公布。

詳細抽獎信息請訪問現代汽車線上抽獎頁面：ttps://www.hyundaievents.com/sweepstakes/yearoftheox/?lang=zh。