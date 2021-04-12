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常春藤幼稚園兩校區開放預約參觀

紐約訊
常春藤幼稚園天才質優Pre-K學前班為幼兒奠定最佳學習基礎。
常春藤幼稚園天才質優Pre-K學前班為幼兒奠定最佳學習基礎。

法拉盛極具口碑的常春藤幼稚園(Ivy Day School)創校十餘年。該校設有天才質優Pre-K學前班，包含科學、數學、閱讀、寫作、音樂、藝術等全方位教學及腦力開發訓練，招收2至6歲幼兒，上課時間為每周一至周五8am-6pm。兩個校區皆備有開放日提供家長孩童參觀，歡迎參觀報名。

常春藤幼稚園兩所學校教學環境完全依孩童的學習來規劃園區。新增的分校，全新獨立的教學大樓，備有逾萬呎園區，環境舒適。每間教室寬敞，設計活潑生動，教室內並添加洗手間、洗手檯設施，方便幼兒活動。在教學上，該園給予完整適齡的教學，除語言學習外，配合教具與遊戲，給與孩童學習四維邏輯、認知能力、數學概念、幾何概念等，激發孩子們學習的潛力。

該校的Pre-K學前資優班，是為進入公立學校資優班做準備。其天才班錄取率超過80%，平均考試成績高達97分，過半數小朋友獲得最高分99，達到市級天才班的錄取線（區級天才班錄取線是90 分）進入公立小學資優班就讀。該校的遊戲空間，新穎的設計讓孩童能在更有趣的在內活動，提供孩童各式大型啟發式玩具及設備，並設置小廚房、小超市及木偶劇表演等，讓孩子有所腦力激盪。除了室內大型遊戲室外，也增設多媒體電腦教室，配備20多套兒童電腦，提供各種學習、設計及遊戲軟體，每天30分鐘的電腦教學將有助兒童早期智力邏輯思維開發。

該校創校以來秉持教學品質、專業負責的理念，廣獲家長好評。其負責人蔡老師表示，該校的專業師資群，係由美裔及中英雙語教師執教，每位皆有學前教育碩士學位，並具幼教經驗與持紐約州執照(NYS Certified)，重視分班及創意教學，每班針對幼兒程度予以不同的幼教啟蒙，兼顧寓教於樂。該校的大型園區以及室內外遊樂場、中央冷暖空調、閉路電視、安全警鐘、消防、消毒等整套系統，環境及設備均符合紐約市教育局規定，持消防、安全執照。

該校每班由英文全職教師搭配中英雙語教師負責全日教學活動，並定期安排課外教學，如邀請消防局為孩子說消防的重要等。其他還有：親子同樂日、大型公演及親子活動，深獲家長及幼童喜愛。

總校地址：65-01 Kissena Blvd,Flushing NY 11367；電話： (718)460-6366。分校地址：70-44 Kissena Blvd, Flushing NY 11367；電話：(718)880-1888 (皇后大學旁，近L.I.E.附大型停車場)。網址：www.ivydayschool.com。

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