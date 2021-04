●Small Business Financing

小型企業融資 (線上)

4月12日(週一)下午4點30分到晚上6點30分

●How to Start or Restart a Business Series

如何啟動或重新啟動業務系列(線上)

4月12日(週一)下午2點到下午3點

●Tech Office hours

提升業務水平(線上)

4月12日(週一)早上9點30分到下午5點(需電話預約)

●Immigrant-Owned Small Businesses KYR

小型的移民 主企業(線上)

4月13日(週二)晚上6點到晚上7點

●ONLINE SELLING TO GENERATE ADDITIONAL REVENUE FOR YOUR BUSINESS

在線銷售,為您的業務創收(線上)

4月13日(週二)下午2點到下午3點

●How to Present Your Virtual Best Self

如何讓您的品牌脫穎而出(線上)

4月14日(週三)下午1點到下午2點

●SBA COVID-19 Relief Program Updates

SBA COVID-19救濟計劃更新(線上)

4月14日(週三)下午1點到下午2點

●GODigital

企業信息數字化(線上)

4月15日(週四)中午12點到下午1點

●WHAT BUSINESSES NEED TO KNOW ABOUT COMPENSATION

企業需要了解哪些補償(線上)

4月15日(週四)下午2點到下午3點

