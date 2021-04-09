日本海之滴褐藻糖膠自然增強免疫力

「海之滴褐藻糖膠」重症免疫療法成功突破，是唯一三次獲得比利時世界產品質量金牌獎和得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。

「海之滴」的原料褐藻糖膠萃取自沖繩海蘊及和裙帶菜孢子葉。日本 腫瘤專家、若宮醫院副院長、立川大介醫學博士在過去數十年的臨床治療中，將傳統治療手段與癌症 自然免疫療法相結合，在由日本嚴格控制管理下生產製造。「海之滴褐藻糖膠」是通過多項國際規格標準認證，銷售已近20年，遍及45個國家，是品質優良和安全無虞的天然輔助食品。

日本人平常食用的沖繩海蘊生長在沖繩美麗的海洋裡，充分吸收了大海裡的維生素及礦物質，因此富含褐藻糖膠。20年「海之滴」一直追求和探索最高品質的褐藻糖膠天然輔助食品，高標準提供優質的海之滴褐藻糖膠，期以提供安全無虞自然增強免疫力，帶給使用者滿滿能量，支持身體好氣色。

「海之滴褐藻糖膠」將稱為「上帝的蘑菇」巴西蘑菇、海蘊和裙帶菜孢子葉萃取的高分子褐藻糖膠，將這3種天然成分研究通過一定混合比例，研製出功效原高於獨立使用的配方。研究指出，混合配方彼此能發揮更有強的功效，提升對健康更加強的修護。「海之滴褐藻糖膠」守護健康之目的，不帶給身體任何負擔就能達到恢復健康生活品質，這就是在眾多營養輔助食品當中，「海之滴褐藻糖膠」褐藻糖膠被推薦的原因之一。

傳統的癌症治療方向如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用，因此在抑制癌細胞 的同時，會不可避免的對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃粘膜細胞等等造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等等的副作用，使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，更有甚者不得不中止治療。日本腫瘤專家在過去數十年的臨床治療中，將傳統治療手段與癌症自然免疫療法相結合，已積累了眾多成功案例。

日本褐藻糖膠研究所花費四年時間，對各種癌細胞株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方，其主要有三功能：第一、誘導癌細胞自動凋亡，這是一種基因程序性細胞死亡機制。當癌細胞受到某些物質的刺激，其基因會觸發自毀機制，癌細胞的DNA將會被分解，進而使癌細胞死亡並消失。第二、抑制癌細胞血管新生。癌細胞想要長大必須為自己生長出一條新的血管連接到其他健康的細胞上，從而為自己補給養分並轉移（即擴散）。抑制了癌細胞血管新生，即阻止癌細胞擴散和生長。第三、提升人體免疫力。人體抵禦外來異物或者體內變異細胞（癌細胞），主要是依靠自然殺手細胞（NK Cell）、巨噬細胞（Macrophage）、T細胞、B細胞等免疫細胞。褐藻糖膠能夠通過增進這些人體免疫細胞的活性，來加強身體抵抗疾病的能力。

在市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，「海之滴褐藻糖膠」同樣通過國際認證機構SGS和美國FDA檢驗，確認安全合格並且沒有輻射污染。海之滴自成立以來，一直堅持用最高標準為客戶提供最安全有效的產品。想進一步了解海之滴褐藻糖膠的功效和用戶的實證經驗，請致電公司，精通國、粵、韓文及英語的專業人員為您詳細說明褐藻糖膠的功能和健康益處。

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