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庫柏工程清拆回收快速處理廢材 4個道每日可處理2000噸 容納大小卡車

紐約訊
庫柏工程清拆公司設有四道輸送帶，節省等待時間，每天可處理將近2000噸大小廢棄物件。
庫柏工程清拆公司設有四道輸送帶，節省等待時間，每天可處理將近2000噸大小廢棄物件。

位於布碌崙地區的庫柏工程清拆回收公司(Cooper Recycling)為紐約大都會地區最具規模的回收公司之一。該公司設有四條回收輸送帶，可同時處理四台大型卡車的廢棄建材量，大幅減少等待時間，不僅是紐約市規模最大、設備最新的回收公司之一，也是少數得到美國回收認證協會(Recycling Certification Institute)證書的公司，歡迎各式卡車前往傾卸各類工程廢棄物。

庫柏工程清拆回收公司每天可處理多達2000噸材料，進行分類、清理，讓這些廢棄物做到90%的回收率，包括大型工程建設公司、資源回收廠、環保公司，都是該公司所服務的客戶群，歡迎各大小工程清拆後的物品運至該公司回收站。

該公司的回收站可接收建物拆除、空調系統拆除、磚牆地磚壁磚拆除、大小建築物房屋修改拆除、機械拆除、室內打牆裝潢拆除、局部拆除、看板招牌、鐵架鋼架拆除、不鏽鋼台俱拆除、煙囪橋樑拆除等各工程的物品。亦有拆除前後大小廢棄傢俱及電器處理、中古機械不鏽鋼台、廢五金廢銅、鐵、鋁製品回收處理、大小垃圾廢棄物清運等服務。

建材回收機構(CMRA)會員的庫柏工程清拆回收公司，創立以來不斷提高廢物處理的回收率，更不斷與建材業並進，致力回收各類廢棄新建材，並獲得美國綠色建築委員會對其在維護能源與環境方面給予的高評價肯定。

在過去近30年裡，庫柏工程清拆回收公司回收業務不斷發展壯大，在紐約地區為廢物處理與回收再造業開創新的局面，並在綠化產業中占有一席之地。該回收站周一至周六全天開放並設有24小時工作人員服務，大小貨車皆可進出。

庫柏工程清拆回收公司，地址：123 Varick Avenue, Brooklyn, NY 11237，近日本橋Kosciusko Bridge，電話：718-384-7727(無須預約)。

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