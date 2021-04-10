象印推出功能最先進的電飯煲為您煮出完美米飯
日本高級廚房電器製造商象印將於最近推出一款迄今最先進的電飯煲。這款全新壓力炊煮IH電磁加熱電飯煲（NP-NWC10/18）具有一系列與眾不同的特色，集人工智慧、自動加壓、IH電磁加熱、以及含貴鉑顆粒的防粘塗層於一身，帶來極致美味的炊煮體驗。這款壓力炊煮IH電飯煲有5.5杯米和10杯米兩種容量可供選擇。
這款日本製造的全新升級版電飯煲，採用壓力炊煮的方式，煮出口感美味、粘稠豐滿的米飯，並採用先進的快思邏輯和人工智慧（AI）技術，在炊煮過程中不斷「學習」並進行微調。壓力炊煮IH電飯煲可根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇，並在燜飯過程中再次加壓，燒幹多餘水分，達到最佳的炊煮效果。
功能表選項包括：白米（中、軟、硬）、極致美味、雜谷米、壽司飯/糯米飯、茉莉香米（新設）、米粥、稀飯（新設）、糙米、GABA 糙米、鋼切燕麥（新設）、免洗米和快速烹煮。米粥選項能煮出較濃稠的日本大米粥，而全新的稀飯選項則能煮出較稀的中式粥。爐火煮粥可能需要幾個小時的時間，並需要不時攪拌，但壓力炊煮IH電飯煲可以在90分鐘內將粥煮至完美的稠度，無需看鍋。
壓力炊煮IH電飯煲設有一目了然的橘色背光液晶顯示控制台，其附帶24小時制時鐘、可拆卸清洗的不銹鋼內蓋，還具備自動保溫、延長保溫和重新加熱功能。安全特性則包括一個巨大的蒸汽排氣罩，可防止水蒸汽四濺，並有感測器以確保電飯煲機身設置正確。壓力炊煮IH電飯煲機身採用了漂亮的黑色透明塗層不銹鋼材質，平坦的內部使清潔方便容易，所有與食物接觸的表面都不含雙酚A。附件包括飯勺、飯勺架和兩個量杯。
⚫壓力炊煮與IH電磁加熱
壓力炊煮與IH電磁加熱技術的結合，使煮出來的米飯美味至極。這款電飯煲能根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇。壓力炊煮可將硬質β澱粉轉化為α澱粉，讓米飯更軟綿、更易消化。另外還發現，通過壓力炊煮的米飯，能較長時間保持鬆軟。IH電磁加熱是一種直接、精確的烹飪方式。電飯煲底部的線圈系統會產生磁場，將內鍋置於這個磁場中開始炊煮周期時，磁場會瞬間在鍋內產生熱力，將米飯煮熟。
⚫快思邏輯和人工智慧
象印先進的快思邏輯科技首度搭配人工智慧（AI），讓這款壓力炊煮IH電飯煲能夠從之前的使用中「學習」，調整炊煮周期，以獲得絕佳的炊煮效果。AI技術解決了季節性的水溫和室溫差異，自動修正理想的炊煮和保溫狀態，保持米飯的口感和穩定性。電飯煲設有兩個嵌入式溫度計，借由監測外部溫度和鍋內溫度以收集資料，並在炊煮和加熱過程中進行智慧調整。IH電飯煲經長年累月使用所產生的這種應用記憶，不會影響最初的炊煮穩定性和效果。
⚫含貴鉑微粒的防粘塗層
內鍋防粘塗層含貴鉑微粒，進一步將炊煮效果升華極致。象印通過領先業界的研究證實，鉑在接觸到水後會使水質變堿。鹼性水能分解米粒表面的蛋白質，讓水更容易滲透到米粒中。這種被加強的澱粉糊化過程會釋放米飯的甜味，提升口感體驗。
有關象印品牌和產品的更多資訊，請致電800.733.6270，或訪問www.zojirushi.com與美國象印公司聯絡。
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