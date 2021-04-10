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AARP 樂齡會提醒：平價保險來了

紐約訊
AARP提醒中年僑胞最新平價保險4月1日生效。
AARP提醒中年僑胞最新平價保險4月1日生效。

美國救濟法案》(American Rescue Act) 中規定，個人在市場上購買健康保險的金額上限為收入的 8.5%，為期兩年。此規定於 4 月 1 日起生效，與此同時開始的是特殊申請投保期，允許個人在 8 月 15 日之前透過非團體市場購買健康保險。AARP 樂齡會多文化受眾副總裁 Daphne Kwok 說：雖然《平價醫療法案》大幅減少了無保險年長者的數量，但 50至64 歲仍有太多的人買不起保險，包括亞裔美國人和太平洋島民。「我們要告訴數百萬沒有保險的年長者，從 4 月 1 日開始，他們將能獲得新的補貼。過去買不起的健康保險，現在可能適合他們的家庭預算。」

AARP 樂齡會將從 4 月 1 日起開展宣傳活動，讓年長者了解特殊申請投保期，及可能為數百萬美國人極大減少健康保險費用的新補貼。他們可以造訪英文網站 www.AARP.org/ACA ，了解如何在此期限內購買健康保險的更多資訊。

AARP 樂齡會公共政策研究所的一項新分析發現，在 2019 年透過非團體健康保險市場購買健康保險的將近一半年長者，面臨無力負擔健康保險的問題，而年輕人的比例則是 30%。在所有 50至64 歲人群中有 9%，即年長者中超過半數沒有雇主提供的保險或公共健康保險。在《平價醫療法案》(Affordable Care Act，ACA) 之前，約五分之一亞裔年長者沒有保險。該比例在 ACA 通過之後下降，但近年來又增長。2019 年，7.9% 的亞裔年長者沒有健康保險。在夏威夷或太平洋島民年長者中，無保險率的增長已幾乎抹平了 ACA 保險帶來的漲幅。

缺少平價保險，是許多年齡介乎 50至64 歲的成年人沒有保險的一個原因。AARP 樂齡會的分析發現，在 2019 年，收入稍高於門檻，符合 ACA 下保費補貼的64 歲年長者，平均保費幾乎是其收入的 30%。兩項近期的政策變化可讓年長者買到平價保險。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國範圍內擁有近3800萬成員。它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。 AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。

慾了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org 或關注AARP樂齡會微信公眾號 。

AARP樂齡會微信公眾號二維碼。
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